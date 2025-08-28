Las bolsas europeas suben mientras las perspectivas de Nvidia mitigan los temores sobre la IA

Gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de Fráncfort, Alemania

Las bolsas europeas subían el jueves, mientras los buenos resultados de Nvidia disipaban las preocupaciones sobre el debilitamiento de la demanda de inteligencia artificial, aunque la incertidumbre sobre el negocio de China del fabricante de chips estadounidense empañó las perspectivas.

El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,3%, hasta 556,53, a las 0704 GMT.

Los valores de semiconductores de la región cotizaban dispares, mientras los inversores analizaban las perspectivas de Nvidia para los centros de datos, que no alcanzaron las expectativas de algunos analistas. Las acciones de ASML y BESI bajaban, mientras que Infineon y ASM International se revalorizaban casi un 1% cada una.

Las previsiones, aunque siguen siendo enormes en términos absolutos en dólares y superan ligeramente las estimaciones de los analistas, decepcionaron a los inversores acostumbrados a resultados espectaculares.

Los resultados europeos fueron en gran medida positivos.

Las acciones de Delivery Hero subían un 3,8% después de que la empresa alemana de comida a domicilio por internet anunciara un crecimiento de los ingresos ligeramente mejor de lo previsto en el segundo trimestre.

Pernod Ricard avanzaba un 4% después de que el fabricante de bebidas espirituosas presentara sus resultados del cuarto trimestre. Las acciones de su homóloga Rémy Cointreau subían casi un 2%.

El índice de referencia francés CAC 40 avanzaba un 0,7%, recuperando algo de terreno tras una caída del 2,8% a principios de semana, mientras se cernía la incertidumbre política sobre el posible colapso del Gobierno minoritario del país en una votación de confianza.

Con información de Reuters