Las bolsas europeas se mantienen estables en clima de inquietud arancelaria

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las ‍bolsas europeas se mantenían planas el lunes, mientras los operadores, sacudidos ‍por las recientes ⁠turbulencias geopolíticas, se mantenían al margen a la espera de la decisión política de la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana.

El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,06% hacia las 0803 GMT. Los valores de seguros ganaban un 0,7%, ‌mientras que los de viajes ⁠y ocio caían un 0,6%.

Los ⁠movimientos reflejan la cautela persistente después de que la agitación provocada por las amenazas ‍arancelarias vinculadas a Groenlandia del presidente de EEUU, Donald Trump, ⁠sacudiera los mercados la ‌semana pasada.

Aunque la amenaza se ha retirado desde entonces, los inversores siguen debatiendo las implicaciones a largo plazo para el comercio mundial si ‌los ‌aranceles se convierten en una moneda de cambio habitual.

La decisión de la Reserva Federal a lo largo de esta semana también está ​en el punto de mira. Se espera que el banco central conserve sin cambios los tipos de interés tras la reunión, mientras se mantiene la preocupación por la independencia del organismo.

Los valores automovilísticos bajaban ‍ligeramente. Según Reuters, India planea recortar los aranceles sobre los automóviles importados de la Unión Europea hasta el 40%, frente al 110% anterior.

Por su parte, las acciones ​del fabricante francés de alimentos y bebidas Danone descendían un 2,6%. El viernes, la empresa ​comunicó que iba a retirar del mercado determinados lotes de preparados ⁠para lactantes.

Con información de Reuters