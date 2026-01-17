Inversores del brasileño Banco Master empezarán a recibir fondos garantizados la próxima semana

Imagen de archivo del logo del Banco Master en su edificio en Sao Paulo, Brasil.

Los inversores del Banco Master de Brasil empezarán a recibir la próxima semana ‍los pagos de las ⁠inversiones cubiertas por el fondo privado de garantía de depósitos del país, FGC, después de que el banco central ordenó la liquidación de la entidad crediticia en noviembre.

El FGC dijo el sábado que empezará a reembolsar unos 40.600 millones de reales (7.600 millones de dólares) a unos 800.000 inversores, ‌lo que supone el mayor desembolso ⁠desde la creación del fondo ⁠en 1995.

La estimación del desembolso se revisó después de que el fondo informó inicialmente de casi el ‍doble del número de acreedores elegibles, en torno a 1,6 millones, y ⁠de un importe inicial ‌de reembolso de 41.300 millones de reales.

Dado el gran volumen de fondos que se liberarán, algunos participantes en el mercado han esperado que su reinversión impulse los precios de los ‌activos.

FGC dijo ‌que a partir del sábado los acreedores pueden iniciar los trámites necesarios para solicitar el reembolso a través de la aplicación móvil y el sitio web del ​fondo. Los pagos se efectuarán en un plazo máximo de dos días hábiles tras la finalización del proceso.

El FGC se financia con aportaciones de las instituciones financieras y garantiza pérdidas de hasta 250.000 reales por inversor en un banco determinado.

El Banco Central ‍de Brasil ordenó la liquidación de Banco Master alegando una "grave crisis de liquidez" en el conglomerado del prestamista, un "fuerte deterioro" de su situación financiera y "graves violaciones" de las normas del sistema financiero.

Banco ​Master posee menos del 1% de los activos bancarios de la mayor economía de América Latina, pero su ​colapso ha atraído la atención después de que impulsó un rápido crecimiento mediante la emisión ⁠de deuda de alto rendimiento comercializada como cubierta por el FGC.

(1 dólar = 5,3694 reales)

(Reportaje de Marcela Ayres y Luciana Magalhaes. Edición de Mark Potter)