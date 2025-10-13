Presidente de Madagascar abandona el país en un avión militar francés: radio francesa RFI

La radio francesa RFI dijo el lunes que se cree que el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, abandonó su país en un avión militar francés, tras un acuerdo con el presidente Emmanuel Macron.

Rajoelina se encontraba cada vez más aislado tras perder el apoyo de una unidad clave del ejército que se unió a miles de jóvenes que protestaban contra la corrupción y la pobreza y exigían su dimisión.

Un portavoz de la presidencia de Madagascar no respondió de inmediato a los pedidos de comentarios sobre el informe de RFI.

Las manifestaciones en la antigua colonia francesa estallaron el 25 de septiembre por la escasez de agua y electricidad, pero rápidamente se convirtieron en un levantamiento por reivindicaciones más amplias, como la mala gobernanza y la falta de servicios básicos.

En un nuevo desafío a Rajoelina, los miembros de la opositora Asamblea Nacional de Madagascar anunciaron la puesta en marcha de un proceso de destitución en su contra, según declaró el lunes a Reuters el líder de la oposición Siteny Randrianasoloniaiko.

Rajoelina advirtió el domingo de un intento de tomar el poder en la nación insular frente a la costa del sur de África después de perder el apoyo de CAPSAT, una unidad de élite que le había ayudado a tomar el poder en un golpe de Estado en 2009, tras más de dos semanas de protestas de la Generación Z.

CAPSAT declaró el fin de semana que se hacía cargo de las fuerzas armadas y nombró un nuevo jefe del ejército. El lunes, una facción de la gendarmería paramilitar que apoyaba las protestas también tomó el control de la gendarmería en una ceremonia formal en presencia de altos cargos del Gobierno, según un testigo de Reuters.

El presidente del Senado -foco de la ira pública durante las protestas- fue relevado de sus funciones, según informó el Senado en un comunicado, y Jean André Ndremanjary fue nombrado con carácter temporal. En ausencia de presidente, el líder del Senado asume el cargo hasta que se celebren elecciones.

(Escrito por George Obulutsa; editado en español por Carlos Serrano)