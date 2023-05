Allanan la casa de Bolsonaro y detienen a 6 excolaboradores por fraudes con vacuna de Covid-19

La vivienda actualmente se la alquila al Partido Liberal de Brasil. Entre los detenido hay miembros del equipo de seguridad de Bolsonaro en la Presidencia.

La Justicia allanó la casa del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y detuvo a sies excolaboradores suyos por fraudes con las vacunas contra el Covid-19. Investigan una supuesta “asociación ilícita formada para cometer los delitos de inserción de datos falsos de vacunación contra la Covid-19 en los sistemas del Ministerio de Salud".

La casa allanada de Bolsonaro está ubicada en un barrio privado del Lago Norte de Brasilia, que se la alquila el Partido Liberal desde que regresó al país en marzo luego de pasar tres meses en Estados Unidos. Entre los detenidos se encuentran el ex edecán Mauro Cid y otros miembros del equipo de seguridad de Bolsonaro en la Presidencia, que se extendió desde 2019 hasta 2022.

Las medidas forman parte de una investigación sobre una supuesta “asociación ilícita formada para cometer los delitos de inserción de datos falsos de vacunación contra la Covid-19 en los sistemas del Ministerio de Salud”, dijo la Policía. El objetivo sería mantener cohesionado el elemento identitario en relación a sus lineamientos ideológicos, en este caso, para apoyar el discurso dirigido a los ataques a la vacunación contra la Covid-19, según el comunicado.

El año pasado, cuando era presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó al regulador sanitario Anvisa por autorizar la vacunación contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años, un día después de que su ministro de Salud reveló planes para inocular a ese grupo etario.

Bolsonaro, quien ya se había jactado de no estar vacunado y puesto constantemente en duda la eficacia y la seguridad de las inyecciones contra el coronavirus, dijo en una entrevista radiofónica que no ha oído de niños que hayan muerto de COVID-19 y reiteró que su hija Laura, de 11 años, no será inoculada.

Bolsonaro dijo que las vacunas podrían tener efectos secundarios en los niños, pero no dio pruebas. Anvisa y los organismos reguladores de la salud en todo el mundo han encontrado que las inyecciones contra el COVID-19 son seguras para los niños a partir de los 5 años. "¿Vas a vacunar a tu hijo cuando la posibilidad de morir es casi nula? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuáles son los intereses de los maníacos de las vacunas?", dijo Bolsonaro.

Facebook retira video de Bolsonaro con afirmación falsa sobre vacuna contra el COVID

En 2021, Facebook eliminó de sus plataformas un video del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en el que el líder de extrema derecha afirmaba falsamente que las vacunas contra el COVID-19 están relacionadas con el desarrollo del sida.

"Nuestras políticas no permiten afirmaciones sobre que las vacunas COVID-19 matan o dañan gravemente a las personas", dijo el lunes un portavoz de Facebook.

Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), las vacunas contra el COVID-19 aprobadas por las autoridades sanitarias son seguras para la mayoría de las personas, incluidas las que viven con el VIH, el virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el sida.

En julio, Alphabet retiró del canal en YouTube de Bolsonaro los videos en los que el presidente brasileño recomendaba el uso de la hidroxicloroquina y la ivermectina contra el COVID-19, a pesar de que está demostrado científicamente que estos medicamentos no son eficaces para tratar la enfermedad.

Desde entonces, Bolsonaro ha evitado nombrar ambos fármacos en sus transmisiones en vivo, diciendo que los videos podrían ser eliminados y abogando por el "tratamiento temprano" en general para el COVID-19.