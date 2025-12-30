EEUU impone sanciones relacionadas con el comercio de armas entre Irán y Venezuela

El Tesoro de Estados Unidos anunció el martes que ha añadido a su lista de sanciones a 10 personas y entidades de Irán y Venezuela por lo que considera un agresivo programa armamentístico.
El Tesoro señaló a la Empresa Aeronáutica Nacional SA de Venezuela y a su presidente, José Jesús Urdaneta González, de quienes dijo que han contribuido al comercio de vehículos aéreos no tripulados (VANT), o drones, de Irán con el país sudamericano.
"Urdaneta, en nombre de EANSA, ha coordinado con miembros y representantes de las fuerzas armadas venezolanas e iraníes la producción de VANT en Venezuela", dijo el Tesoro en un comunicado.
"Seguiremos tomando medidas rápidas para privar del acceso al sistema financiero estadounidense a quienes hacen posible el complejo militar-industrial de Irán", dijo John Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento.
Estados Unidos ha intensificado la presión sobre Venezuela en los últimos meses, llevando a cabo un despliegue militar a gran escala en el sur del Caribe. También ha sancionado a familiares y cercanos al presidente
Nicolás Maduro y su esposa.
Con información de Reuters