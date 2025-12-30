EEUU impone sanciones relacionadas con el comercio de armas entre Irán y Venezuela

El edificio del Tesoro de Estados Unidos en Washington.

‍El Tesoro de Estados Unidos anunció el martes que ha ‍añadido a ⁠su lista de sanciones a 10 personas y entidades de Irán y Venezuela por lo que considera un agresivo programa armamentístico.

El Tesoro señaló a la Empresa Aeronáutica Nacional SA ‌de Venezuela y a ⁠su presidente, José ⁠Jesús Urdaneta González, de quienes dijo que han contribuido al ‍comercio de vehículos aéreos no tripulados (VANT), o drones, ⁠de Irán con ‌el país sudamericano.

"Urdaneta, en nombre de EANSA, ha coordinado con miembros y representantes de las fuerzas armadas ‌venezolanas ‌e iraníes la producción de VANT en Venezuela", dijo el Tesoro en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Seguiremos tomando medidas rápidas ​para privar del acceso al sistema financiero estadounidense a quienes hacen posible el complejo militar-industrial de Irán", dijo John Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia ‍Financiera del Departamento.

Estados Unidos ha intensificado la presión sobre Venezuela en los últimos meses, llevando a cabo un despliegue militar ​a gran escala en el sur del Caribe. También ha ​sancionado a familiares y cercanos al presidente

Nicolás Maduro y ⁠su esposa.

Con información de Reuters