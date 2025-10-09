EEUU impone sanciones a refinería china y a otros por compras de petróleo iraní

Foto de archivo del sello del Departamento del Tesoro de EEUU

Estados Unidos impuso sanciones a unas 100 personas, entidades y buques, incluidas una refinería y una terminal independientes chinas, que ayudaron al comercio de petróleo y petroquímicos de Irán, dijo el jueves el gobierno del presidente Donald Trump.

El Departamento del Tesoro sancionó a Shandong Jincheng Petrochemical Group Co., que dijo es una refinería independiente en la provincia de Shandong que ha comprado millones de barriles de petróleo iraní desde 2023.

También sancionó a la empresa china Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co., que opera una terminal en el puerto de Lanshan. El Tesoro afirmó que aceptó más de una docena de buques de la llamada flota en la sombra de Irán que evaden las sanciones.

Estados Unidos cree que las redes petroleras de Irán ayudan a Teherán a financiar sus programas nucleares y de misiles, y a apoyar a sus aliados milicianos en todo Oriente Medio. Irán afirma que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

Las sanciones ocurrieron pese a que Israel y Hamás firmaron un acuerdo de cese del fuego y liberación de rehenes en Gaza, que, de implementarse en su totalidad, acercaría a las dos partes más que cualquier esfuerzo anterior para detener una guerra que se había convertido en un conflicto regional, involucrando a países como Irán, Yemen y Líbano.

El Tesoro dijo que era la cuarta ronda de sanciones en la que el gobierno apuntaba a las refinerías en China que continúan comprando petróleo iraní.

"El Departamento del Tesoro está degradando el flujo de caja de Irán al desmantelar elementos clave de su maquinaria de exportación de energía", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La embajada de China en Washington y la misión de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Con información de Reuters