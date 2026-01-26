Más de 500.000 personas serán beneficiadas con la medida (Foto: EFE).

El gobierno de España alcanzó un acuerdo inédito con Podemos: la aprobación de una regularización extraordinaria de personas migrantes. Se trata de una medida que fue largamente demandada por los grupos de izquierda y que, según informaron medios locales, recibirá luz verde este martes en el Consejo de Ministros.

La iniciativa, que también se alcanzó con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), habilitará un proceso de regularización para los extranjeros que puedan acreditar al menos cinco meses de residencia en España. Podemos fue el encargado de presentar la medida, la cual habría sido negociada durante meses y fue calificada como "urgente y de justicia social".

Alrededor de medio millón de inmigrantes pasarían a estar en regla, según los cálculos de la formación morada. La regularización "reconoce los derechos de cientos de miles de personas que viven y trabajan" en España, pero a las que "hasta ahora se les negaban derechos básicos en un ejercicio de racismo institucional que solo alimenta la explotación y el odio racista", afirmaron desde el partido liderado por Ione Belarra, que además presumen de la normativa tras la "cacería de inmigrantes" en Torre-Pacheco durante el 2025.

Quiénes podrán regularizar su situación de inmigrante en España

Según informó El Español, el pacto se articulará a través de Real Decreto que aprobará el Ejecutivo y que "no tiene rango de ley", esto significa que no es necesaria la convalidación ante el Congreso. La medida alcanzará a todas las personas que acrediten su estancia de cinco meses en el país europeo (hasta el 31 de diciembre de 2025), con independencia de su entrada o situación previa, y que carezcan de antecedentes penales relevantes.

La estadía podrá acreditarse con "documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte", afirmaron desde Podemos.

Al momento de presentar la solicitud, quedarán suspendidas las órdenes de expulsión por razones administrativas o por trabajar sin permiso que pesen sobre la persona. Además, cuando se admita el trámite, se les concederá una autorización de residencia provisional que les permitirá desarrollar sus tareas laborales de manera legal, así como también acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Esta regularización coincide con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que contó con el apoyo de todo el arco parlamentario, a excepción de VOX en 2024, la única formación que exige acabar con el efecto llamada. Mientras que el Partido Popular (PP) había votado a favor.

Qué pasa si aprueban la regularización de inmigrantes en España

Si este martes se aprueba, la resolución administrativa concederá una autorización de residencia por un periodo de un año. Al finalizar la misma, podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Los antecedentes

No es la primera vez que en España se realiza una regularización masiva. Entre febrero y mayo de 2005 sucedió con 690.000 inmigrantes gracias a un cambio que impulsó el socialista, Jesús Caldera, que fue el primer ministro de Trabajo de José Luis Rodríguez Zapatero. El nuevo proyecto había sido aprobado en abril de 2024 por todas las bancas en Diputados, a excepción de los diputados del ultraderechista VOX, pero había permanecido estancado desde entonces.

Al principio, se pensaba en favorecer a determinados individuos que hubieran llegado al país antes del 31 de diciembre de 2023, pero con la nueva fase de negociaciones, ese plazo se había actualizado a la misma fecha de 2024.

La iniciativa, que se introdujo con el respaldo de 600.000 firmas, sería un complemento de la reforma del Reglamento de Extranjería, que entró en vigencia el 20 de mayo de 2025 y que se esperaba que beneficie a unos 900.000 inmigrantes indocumentados en los próximos tres años.