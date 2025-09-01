Reforma fiscal de Modi en India reducirá drásticamente impuestos a champús, coches híbridos y televisores

India planea reducir el impuesto sobre el consumo en al menos 10 puntos porcentuales en cerca de 175 productos, desde champús y coches híbridos hasta electrónicos, dijeron dos fuentes, revelando nuevos detalles de la reforma fiscal del primer ministro Narendra Modi.

La mayor reforma del sistema impositivo sobre bienes y servicios en casi una década se produce en medio de tensas relaciones comerciales con Estados Unidos, y Modi ha hecho repetidos llamamientos para aumentar el uso de productos indios.

La primera vez que Modi dio a conocer su plan de reforma fue el mes pasado, el Día de la Independencia, cuando dijo que abarataría los productos cotidianos para los habitantes de la quinta economía mundial.

Su propuesta incluye la reducción del impuesto sobre bienes y servicios (GST) en artículos de consumo como polvos de talco, pasta de dientes y champú del 18% al 5%, lo que probablemente impulsará las ventas de empresas como Hindustan Unilever y Godrej Industries.

Los aparatos de aire acondicionado y los televisores podrían ver reducirse el GST del 28% al 18% antes de la temporada de compras de Diwali que comienza en octubre, cuando marcas como Samsung, LG Electronics, y Sony dominan las ventas.

Se espera que el Consejo del GST de la India, presidido por la ministra federal de Hacienda, Nirmala Sitharaman, y con representación de los estados del país, ultime la lista de artículos que se someterán a recortes fiscales en una reunión que se celebrará los días 3 y 4 de septiembre.

El ministerio de Hacienda no respondió inmediatamente a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

Los recortes fiscales propuestos también pretenden amortiguar la caída prevista de las exportaciones a Estados Unidos impulsando el consumo interno, ayudando a aumentar los ingresos agrícolas y fomentando la autosuficiencia de los fabricantes indios.

India planea reducir el impuesto sobre el consumo de productos clave para la exportación, como fertilizantes, maquinaria agrícola y tractores y sus piezas, del 12% o 18% actual al 5%. La reducción también se extiende al sector textil -uno de los mayores exportadores de India- que se ha visto duramente afectado por el bombardeo arancelario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una victoria para los fabricantes japoneses de automóviles Toyota Motor y Suzuki Motor, el gobierno de Modi ha propuesto reducir el GST de los pequeños coches híbridos de gasolina del 28% al 18%.

Los fabricantes llevan años presionando para que se reduzcan los impuestos de una tecnología que, según ellos, es más limpia que los coches de gasolina.

La rebaja del impuesto a los híbridos, que utilizan un motor de combustión y otro eléctrico para propulsar el vehículo, lo acercará al 5% del GST de los coches eléctricos.

Los fabricantes indios de VE Tata Motors y Mahindra & Mahindra han expresado anteriormente su temor a que la reducción del impuesto sobre los híbridos haga descarrilar las ambiciones de electrificación del país.

Con información de Reuters