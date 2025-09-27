Al menos 31 muertos y más de 50 heridos en mitin del actor y político indio Vijay: autoridades

Imagen de archivo de una bandera india en el bolsillo del unidorme de un oficial durante una manifestación en apoyo de las fuerzas armadas indias en Nueva Delhi, India.

Al menos 31 personas murieron y más de 50 resultaron heridas el sábado en un mitin del actor tamil Vijay, que está haciendo campaña electoral, informaron las autoridades estatales.

"Treinta y una personas murieron y más de 50 están hospitalizadas", declaró V. Selvaraj, un alto cargo de la policía del distrito de Karur, en Tamil Nadu, donde se produjo el incidente.

Una gran multitud se había congregado para asistir al mitin, que formó parte de la gira estatal que está realizando Vijay para su partido político Tamilaga Vettri Kazhagam.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El conocido actor fundó un partido político el año pasado y empezó a hacer campaña este mes de cara a las elecciones estatales que se celebrarán a principios del año que viene.

El legislador estatal Senthil Balaji declaró a la prensa que 58 personas fueron hospitalizadas tras lo que, según él, fue una estampida. Añadió que el ministro principal de Tamil Nadu, MK Stalin, visitará la zona el domingo.

"El desafortunado incidente durante un mitin político en Karur, Tamil Nadu, es profundamente triste", dijo el primer ministro Narendra Modi en una publicación en la red social X.

"Las noticias que llegan de Karur son preocupantes", dijo Stalin en X, añadiendo que ordenó a ministros y funcionarios que presten ayuda médica urgente a quienes se desplomaron en el mitin de Karur y ordenó asistencia adicional desde la cercana Tiruchirappalli.

Al menos 44 médicos de los distritos cercanos de Tiruchirappalli y Salem fueron enviados a Karur, según informaron los medios.

Con información de Reuters