Aerolíneas advierten de que peligran sus objetivos de combustible ecológico por la escasez de oferta

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) dijo el martes que es probable que el sector aéreo mundial no alcance sus objetivos de uso de combustible ecológico para aviones en los próximos años y culpó a los productores de combustible y a los organismos reguladores de los "decepcionantes" avances.

El combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés), fabricado en gran parte a partir de residuos o aceite de cocina usado, puede reducir significativamente las emisiones en comparación con el combustible de aviación tradicional. Sin embargo, sigue siendo entre dos y cinco veces más caro que el combustible convencional.

La IATA prevé que en 2026 se dispondrá de 2,4 millones de toneladas métricas de SAF, lo que representa sólo el 0,8% del consumo total de combustible. El sector de la aviación en general se comprometió en 2021 a lograr emisiones netas cero para 2050, dependiendo en gran medida de un cambio gradual a SAF.

"No estamos viendo que se produzca SAF en los volúmenes que deseábamos y esperábamos. Es decepcionante", dijo a los periodistas Willie Walsh, director general del grupo. Walsh ya había advertido de que el objetivo de cero emisiones netas para 2050 podría estar en peligro.

El combustible de aviación sostenible representa en torno al 0,3% del consumo mundial de combustible de aviación y se preveía que sólo alcanzara el 0,7% en 2025, según datos de la IATA. Los expertos afirman que la producción debe crecer rápidamente para que el sector cumpla sus objetivos de emisiones.

Las aerolíneas llevan tiempo diciendo que están dispuestas a comprar todo el SAF disponible, pero acusan a los productores de combustible para aviones de inflar artificialmente los precios y de no producir suficiente cantidad del combustible más ecológico.

"No es una cuestión de precio, sino de disponibilidad, y simplemente no pueden conseguir el SAF que necesitan para cumplir la ambición que han expresado", dijo Walsh.

Añadió que preveía que muchas aerolíneas dieran marcha atrás en sus compromisos oficiales de sostenibilidad en 2026, y señaló a Air New Zealand como líder en el establecimiento de expectativas más realistas.

