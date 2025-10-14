La huelga griega contra la reforma laboral interrumpe el transporte y los servicios

FOTO DE ARCHIVO: Manifestantes se reúnen durante una manifestación que marca una huelga general de 24 horas contra una reforma laboral que extiende la jornada laboral a 13 horas trabajadores con un solo empleo, en Atenas, Grecia

oct (Reuters) -Los buques griegos permanecían en puerto y los servicios ferroviarios estaban interrumpidos, mientras los trabajadores abandonaban sus puestos de trabajo el martes para protestar contra las reformas laborales previstas, que incluyen la ampliación de la jornada laboral en el sector privado.

La huelga, la segunda de este mes de los principales sindicatos griegos de los sectores público y privado, coincidió con un debate parlamentario y una votación esta semana sobre el proyecto de ley del Gobierno sobre las reformas.

Se espera que los trabajadores en huelga, entre ellos médicos de hospital y periodistas de la radiotelevisión pública, marchen junto a otros manifestantes hacia el Parlamento a mediodía (0900 GMT).

El proyecto de ley permite a los empresarios ampliar la jornada laboral, les da más flexibilidad en las contrataciones a corto plazo y modifica las normas sobre las vacaciones anuales en el sector privado.

El Gobierno afirma que el proyecto de ley creará un mercado laboral más eficaz y flexible y que protege a los trabajadores de ser despedidos si se niegan a hacer horas extraordinarias.

Pero los sindicatos dicen que daña los derechos de los trabajadores, suprime la jornada laboral de ocho horas y les quita poder de negociación en un país donde los salarios medios siguen siendo bajos en comparación con otros países de la UE, a pesar de los aumentos salariales y la reducción del desempleo tras una debilitante crisis de deuda de 2009 a 2018.

El poder adquisitivo de los griegos es de los más bajos del bloque de la Unión Europea, según datos de Eurostat.

"En lugar de aumentar los ingresos de los trabajadores y reforzar los servicios públicos, el Gobierno opta por legislar el trabajo para multiempleadores y horarios extenuantes", dijeron los principales sindicatos del sector público y privado de Grecia, ADEDY y GSEE, en un comunicado.

Con información de Reuters