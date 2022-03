Zelensky ante el Congreso de EEUU: "Nuestro país vive un 11-S desde hace tres semanas"

El mandatario renovó su pedido para que las potencias occidentales, especialmente Washington, se involucren más en la guerra contra Rusia, tanto con ayuda militar como con más sanciones.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, habló este miércoles por videoconferencia ante el Congreso de Estados Unidos y volvió a pedir a las potencias occidentales y en particular a Washington que impongan una zona de exclusión aérea para poder contrarrestar la invasión rusa. El mandatario no dudó en lanzar una dramática súplica a sus aliados, frente a los que comparó los ataques rusos con los atentados de la milicia Al Qaida contra Estados Unidos de 2001.



Zelenski, quien recibió una ovación de pie de los legisladores, comparó la guerra lanzada por Moscú en Ucrania con el 11-S y el ataque de la aviación japonesa contra la base de Pearl Harbor en 1941: "Nuestro país vive un 11 de septiembre desde hace tres semanas", sentenció el mandatario ucraniano, quien exigió que "se haga más" por Ucrania, que, enumeró, ya suma "103 niños asesinados". "Los necesitamos ahora", suplicó.



"Recuerden Pearl Harbor, recuerden el 11 de septiembre. Han sido atacados desde el cielo, y nosotros también hemos sido atacados desde el cielo durante tres semanas", recordó, estableciendo comparaciones con históricos ataques en suelo estadounidense y continuó: "Necesitamos una zona de exclusión aérea. Necesitamos una zona de exclusión aérea sobre Ucrania o necesitamos aviones, saben que existen, esos aviones existen. Dicen 'tengo un sueño', pero puedo decirles 'tengo una necesidad', para proteger nuestros cielos", reclamó.



Zelenski además sostuvo que "Estados Unidos debería sancionar a todos los políticos rusos" y pidió a las empresas norteamericanas que "salgan de Rusia de inmediato". "Me enorgullece saludarlos desde Kiev, víctima de los bombardeos rusos todos los días, pero no nos rendimos, como tampoco las demás ciudades", refirió en su discurso.



Una vez más, el mandatario pidió que las potencias occidentales se involucran más en la guerra y que multipliquen las sanciones contra el Estado, empresas y líderes rusos.

Con información de Télam