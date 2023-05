La UE aprobó ayuda militar para dos países con conflictos con Rusia

Se trata de 70 millones de euros para Moldavia y Georgia. Ambos países tienen conflictos separatistas en sus territorios con presencia de tropas rusas.

En el marco de la creciente tensión y confrontación con Rusia por la guerra en Ucrania, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron este jueves una ayuda de 70 millones de euros para promover la modernización de las Fuerzas Armadas de Moldavia y Georgia, dos países que tienen conflictos separatistas activos en sus territorios con presencia de tropas rusas.

El envío de dinero fue explícitamente vinculado al esfuerzo europeo para reforzar a sus aliados durante la guerra en Ucrania y la confrontación con Rusia. Por eso, el monto se aprobó dentro del mismo Mecanismo Europeo para la Paz con el que el bloque le ha ido transfiriendo armas y dinero a Kiev. Según se votó, Moldavia recibirá 40 millones de euros para financiar equipamiento no letal, servicios y suministros para unidades del Ejército, incluyendo entrenamiento técnico. Esto significa elementos de vigilancia aérea, movilidad y transporte, logística, mando y control y equipos de ciberdefensa, según informó la agencia Europa Press. En otras palabras, aumentar su capacidad para detectar y evitar injerencias y ataques externos.

Georgia, por otro lado, recibirá los 30 millones de euros restantes para comprar equipos no letales, suministros y servicios a las unidades, incluyendo formación técnica cuando se solicite. El equipamiento también se concentrará en equipos de ingeniería, mando y control, médicos, logísticos y de ciberseguridad.

"Estamos ayudando a reforzar sus sectores de defensa y a mejorar su capacidad para participar en misiones y operaciones militares de la UE. Se trata del tercer paquete de ayuda a ambos países en el marco del Mecanismo Europeo para la Paz, lo que subraya claramente el compromiso inquebrantable de la UE con la seguridad y la estabilidad de la región", aseguró el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, según Europa Press, para defender la nueva decisión del bloque, que se suma a la ayuda que ambos países ya recibieron en 2021: 47 millones para Moldavia y 32,7 millones para Georgia.

Dos países símbolo en la puja UE y Rusia

Estas dos naciones son parte -como lo era Ucrania también antes de la guerra- de la política de buena vecindad de la UE, con la que hace décadas se acerca a las ex repúblicas o ex territorios soviéticos con ayuda y cooperación, pero sin incluirlos formalmente en el bloque político y económica de la Unión Europea. No son los únicos que Bruselas incluyó en esta estrategía, pero sí tienen un elemento distintivo: dentro de sus territorios, tienen conflictos separatistas con presencia de tropas rusas. Por eso, hace tiempo que reciben ayuda militar "en consonancia con sus aspiraciones europeas y a un contexto geopolítico difícil", según explicó Borrell.

En ambos casos, los conflictos estallaron con el derrumbe de la Unión Soviética, como sucedió en gran parte de las entonces repúblicas soviéticas vecinas de Rusia. En Moldavia, una pequeña franja de territorio a lo largo de su frontera con Ucrania declaró la independencia y hasta el día hoy funciona como un país de hecho separado. Se llama Transnistria, tiene mayoría d ruso parlantes y, cuando Rusia se levantó de las cenizas del derrumbe soviético y volvió a recuperar su fuerza y rol de potencia, comenzó a recibir un apoyo más que simbólico de Moscú: dinero, armas y tropas.

De manera similar, a principios de los 90, estalló una guerra en Georgia y dos regiones rompieron de facto con la capital Tifllis: Abjasia y Osetia del Sur. Nuevamente, dos regiones de mayoría de ruso parlantes que recibieron apoyo ruso, primero más político cuando Moscú estaba débil, y luego económico y militar. En este caso, el conflicto separatista llegó a escalar hasta una guerra convencional con Rusia. Antes de invadir Ucrania en 2014, Rusia había invadido Georgia en 2008. Sin embargo, en aquella ocasión el avance del Ejército ruso fue rápido y casi sin problemas, y, por lo tanto, el conflicto terminó en sólo 11 días y con una rotunda victoria del Kremlin, que garantizó que estas regiones separatistas siguieran de facto divididas del Estado nacional de Georgia.