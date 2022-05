Rusia reduce en un tercio las importaciones a Europa por las sanciones

Lo anunció el gigante ruso Gazprom, luego de decidir no utilizar un gasoducto que atraviesa Polonia, aliado de Kiev, y de que Ucrania dejara de permitir el paso del hidrocarburo por sus territorios por el conflicto armado en este último país que ya lleva dos meses y medio.

El gigante ruso de los hidrocarburos Gazprom anunció este jueves una reducción de un tercio del tránsito de gas que se dirige hacia Europa respecto a las cifras de ayer miércoles, y la situación se podría agravar tras informar que dejará de usar un importante gasoducto que va por Polonia y que Ucrania bloqueara el traslado de parte de esas importaciones por su territorio, todo como parte de las sanciones impuestas contra Moscú por su invasión a Ucrania.

Unos 50,6 millones de m3 van a transitar este jueves vía la estación de Sudja, frente a los 72 millones de la víspera, según datos de la firma citados por las agencias rusas, es decir una caída del 30%. El operador de Ucrania, por donde pasan los gasoductos, dio números similares que confirman la baja, ya que hablan de 53 millones de m3 hoy contra 73 millones el miércoles.



Desde hace dos días, Ucrania señala que no puede lograr que el gas circule a través de las instalaciones de una estación en Sokhranivka, en la región de Lugansk, debido a la presencia de fuerzas armadas rusas, y pide a Gazprom que aumente el volumen en la estación de Sudja. Rusia, en cambio, afirma que el tránsito puede hacerse perfectamente a través de Sokhranivka, mientras que reorientarlo hacia Sudja es imposible.



La situación podría agravarse ya que Gazprom anunció que abandonará un importante gasoducto polaco para sus envíos a Europa. La adopción de estas contrasanciones rusas "significa la prohibición de usar un gasoducto perteneciente al grupo EuRoPol GAZ para transportar gas ruso vía Polonia", dijo la empresa en un comunicado publicado en la aplicación de mensajería Telegram.



El miércoles, Rusia anunció sanciones contra más de 30 empresas de la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Singapur, en respuesta a las medidas punitivas que estas regiones le aplicaron por su ofensiva militar en Ucrania. Entre las sancionadas está EuRoPol GAZ S.A., propietario de la parte polaca del gasoducto Yamal-Europe, una infraestructura crucial para transportar gas ruso hasta Alemania, vía Bielorrusia y Polonia. Gazprom agregó que "la parte polaca había violado en varias ocasiones los derechos de Gazprom en su calidad de accionista de EuRoPol GAZ y el 26 de abril de 2022 incluyó a Gazprom en la lista de sancionados", lo que impide a esta empresa "ejercer sus derechos sobre las acciones de EuRoPol GAZ y "recibir dividendos".



Las sanciones occidentales contra Rusia no tienen precedente y van desde congelar reservas rusas hasta un embargo sobre bienes estratégicos, pasando por sanciones financieras. En contrapartida, Gazprom ya había anunciado en abril que suspendía sus entregas de gas a Bulgaria y Polonia, ambos miembros de la UE, porque estos países no querían pagar en rublos.



El gasoducto Nord Stream 1, que une directamente Rusia con Alemania, no se ve afectado por ahora, aunque el ministro de Economía y Clima alemán, Robert Habeck, acusó al Kremlin de usar la energía "como un arma". "Hay que decir que la situación está llegando a un punto álgido, de tal manera que el uso de la energía como arma se está realizando ahora en varios ámbitos", dijo Habeck a los periodistas en una conferencia de prensa en Berlín. Alemania está bajo la presión de Ucrania y otros países de Europa para corte la dependencia del suministro energético ruso desde el inicio de la invasión el 24 de febrero.

Con información de Télam