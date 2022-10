Recrudece la guerra del gas entre Rusia y Europa: Fugas y denuncias de sabotaje

El conflicto entre Rusia y Ucrania esta vez impactó en el ducto más importante que provee a Alemania, que tuvo que cerrarse por una fuga. Putin denunció terrorismo internacional.

Una de las dos líneas del Druzhba, el principal oleoducto que transporta petróleo de Rusia a Alemania, fue cerrada después de que se detectara un escape a su paso por el centro de Polonia, anunciaron este miércoles las autoridades y operadores de los países afectados. En tanto, para el presidente Ruso, Vladimir Putin, las fugas que afectaron a los gasoductos Nord Stream son un "acto de terrorismo internacional" y aseguró que el incidente beneficia a Estados Unidos, Polonia y Ucrania.

"Los beneficiados están claros. Puesto que este incidente refuerza la importancia geopolítica de los sistemas de gas restantes, el que pasa por el territorio de Polonia y de Ucrania, y que Rusia construyó asumiendo el costo. Pero también a Estados Unidos, que ahora puede entregar su energía a precios elevados", expuso Putin durante un foro sobre energía en Moscú. El mandatario consideró que la "pelota está en el lado" de la Unión Europea (UE) en cuanto a la reanudación del suministro del gas ruso a través del ducto Nord Stream 2.

"Rusia está lista para retomar las entregas" a través de ese ducto submarino que nunca se puso en funcionamiento a causa de la ofensiva en Ucrania, añadió y señaló que "la UE, si quiere, no tiene más que abrir el grifo". El presidente ruso indicó que los otros gasoductos del sistema Nord Stream no se repararían si no se garantizaba su uso.

"Fruto de un sabotaje en el mar Báltico, una acción de terrorismo internacional", dijo Putin, el Nord Stream 1 quedó inutilizado, a pesar de que ya no servía como fuente de suministro por la interrupción del servicio a principios de septiembre.

Por otro lado, este miércoles, el ministro de Economía del estado alemán de Brandeburgo, Jorg Steinbach, indicó que "se produjo una caída de presión" en el ducto Druzhba y dijo que las causas de la fuga se están investigando. Horas antes, el operador polaco Pern había informado de la despresurización en uno de los ramales del Druzhba y aseguró que el suministro del petróleo a través de la línea dañada había sido frenado: "Las causas del incidente no se conocen por el momento. El bombeo en la línea dañada fue inmediatamente paralizado. La línea 2 del oleoducto funciona con normalidad", indicó, según citó en un comunicado la agencia de noticias AFP.

"Esta parte del oleoducto principal lleva el crudo destinado a dos refinerías alemanas: PCK Raffinerie GmbH Schwedt y TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH en Spergau", explicó a su turno la vocera de Pern, Katarzyna Krasinska.

La fuga se produjo cerca de la localidad de Zurawice, 180 kilómetros al oeste de Varsovia. El oleoducto Druzhba, cuyo nombre significa "amistad", empezó a construirse en los años 1960. Cuenta con una red de 5.500 kilómetros que transporta el petróleo desde los Urales hasta las refinerías en Polonia y Alemania. Otra rama del oleoducto lleva el petróleo ruso hacia Hungría, Eslovaquia y República Checa.

Desde el inicio de la invasión en Ucrania, la energía está en el centro de las tensiones geopolíticas entre Rusia y las potencias europeas aliadas de Kiev.

La UE avanzó en varios paquetes de sanciones para intentar romper su dependencia energética de Rusia, especialmente el gas, mientras que el Kremlin reaccionó con recortes en el suministro y la búsqueda de nuevos mercados. En este contexto fue que a fines de septiembre se produjeron fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que conectan Rusia con Alemania por debajo del mar Báltico, con denuncias cruzadas de sabotajes.

Con información de Télam.