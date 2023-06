Misterio sobre el paradero de general ruso después de la operación de Wagner

Rusa negó que Surovikin estuviera detenido, pero no dio a conocer su paradero. Según Estados Unidos estuvo vinculado con el levantamiento del Grupo Wagner durante el fin de semana.

En los últimos días, distintos medios de comunicación comenzaron a difundir la versión de que el general ruso Sergey Surovikin estaría en prisión, luego de que fuentes de inteligencia no identificadas revelaran que estuvo al tanto de la sublevación del grupo Wagner. Sin embargo, ese hecho fue desmentido por las autoridades locales. “No se encuentra en el centro de detención preventiva de Lefortovo de Moscú ni en ningún otro centro de detención temporal”, dijo a los periodistas Alexey Melnikov, secretario del Comité de Supervisión Pública, reportó la agencia Tass.

La información sobre el arresto de Surovikin, el comandante de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas y el Comandante Adjunto del Grupo Conjunto de Fuerzas de Rusia en Ucrania, apareció en varios canales de Telegram el miércoles luego de la rebelión que protagonizó el fin de semana el grupo de mercenarios Wagner. En particular, por The New York Times y The Moscow Times, que citó dos fuentes diferentes, como por un conocido bloguero proguerra ruso, Vladímir Románov.

Desde entonces, los medios afirmaron que el general había sido internado en el centro de detención preventiva de Lefortovo. Más tarde, el Financial Times citó a sus fuentes diciendo que había sido detenido. Incluso, El País, de España, lo caracterizó como “uno de los grandes exponentes de una de las facciones críticas del ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y próximo al empresario Yevgueni Prigozhin, ha sido arrestado por su presunta vinculación con el motín”.

"Representantes de un gran número de medios rusos y extranjeros me han estado llamando con bastante frecuencia en los últimos días. Me preguntan: '¿Es cierto que Surovikin está en prisión preventiva?'. Respondo: no está en Lefortovo ni en ningún otro pre -centro de detención de juicio", dijo el funcionario. “Sinceramente, no le ha pasado nada. Está en su lugar de trabajo”, dijo Veronika en una conversación con el canal de Telegram Baza. A la pregunta sobre si está en contacto con su padre, Veronika contestó que “sí, todo está en orden”. En cuanto a la desaparición de Surovikin de los medios desde el sábado pasado, la hija del general aseguró que nunca antes aparecía con mucha frecuencia: “Nunca ha hecho declaraciones a diario”, insistió.

Ante la insistencia del periodista, la hija de Surovikin respondió que “al parecer todo marcha como de costumbre”. “Todos están en sus lugares, todo está bien”, aseguró. Serguéi Vladímirovich Surovikin, informó El País, había sido designado comandante único de las fuerzas rusas en Ucrania en otoño del año pasado para recomponer el frente tras los reveses de Járkov y Jersón, cuya capital evacuó de forma ordenada. Sin embargo, fue sustituido en enero por el delfín de Shoigú y jefe del Estado Mayor, Guerásimov, también gran rival del dueño de Wagner. Fue una decisión por sorpresa, lo que provocó decepción entre las propias filas del ejército, después de haber logrado estabilizar el frente en la orilla opuesta de Jersón. Su último nombramiento se produjo hace pocas semanas, cuando en la última crisis abierta entre Prigozhin y Shoigú fue designado como el enlace de Wagner con el alto mando ruso.