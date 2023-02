Zelensky busca más apoyo en su primer viaje a Europa durante la guerra

Se reunió con el inglés Sunak y luego, con el francés Macron y el alemán Scholz en París. Ante el Parlamento británico, reclamó más armamento.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, llegó al Reino Unido para su primera visita a Europa desde la invasión rusa de Ucrania, en donde se reunió con el primer ministro, Rishi Sunak y mantuvo una audiencia con el rey Carlos III. Aunque su par británico se comprometió a entregar más ayuda y anunció más sanciones a allegados del mandatario ruso, Zelensky reclamó ante el Parlamento de la isla más colaboración para la guerra. Más tarde, se reúne con su par francés, Emmanuel Macron; y con el canciller alemán, Olaf Scholz. Para este jueves, está pautado un encuentro con la primera ministra italiana, Georgia Meloni; y una visita al Consejo Europeo, en Bruselas.

Poco antes de su llegada, Sunak anunció planes para ampliar la formación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos pilotos de aviones de combate, como parte de una inversión a largo plazo en sus fuerzas armadas. El Reino Unido también acelera el envío de equipos militares a Ucrania en un intento por dar a las fuerzas ucranianas una ventaja en el campo de batalla y limitar la capacidad de Rusia para atacar la infraestructura civil.

Después de la reunión con Sunak en la residencia oficial del premier en Londres, Zelensky mantuvo una audiencia con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham.

El líder ucraniano fue recibido por Sunak en el aeropuerto londinense de Stansted, en el que es su segundo viaje al extranjero desde que estalló la guerra, hace casi un año, y luego tuiteó su agradecimiento junto a una foto del primer encuentro al pie del avión: "El Reino Unido fue uno de los primeros en acudir en ayuda de Ucrania. Y hoy estoy en Londres para agradecer personalmente al pueblo británico su apoyo y al primer ministro Rishi Sunak su liderazgo", escribió.

En una conferencia de prensa conjunta dada más tarde, Sunak sostuvo que el Reino Unido está trabajando para "acelerar" la entrega de armamento para Ucrania e informó que en el batallón ucraniano que llegó al país en la última semana va a utilizar el tanque Challenger 2 para defenderse en el próximo mes. También anunció sanciones a personas que "ayudaron al presidente Vladimir Putin a construir sus cuentas personales", según reportó el periódico The Guardian.

En tanto, el discurso del mandatario ucraniano ante el parlamento fue denominado como "histórico" por el diario inglés. "Estoy aquí frente a ustedes en representación de los valientes, de los guerreros, que ahora están en las trincheras bajo el fuego enemigo", fueron las primeras palabras pronunciadas ante una audiencia atónita, según The Guardian. Aunque no dio fechas, aseguró que su país ganará la guerra contra Rusia: "Luego de que ganemos juntos, cualquier agresor, no importa si es grande o pequeño, sabremos lo que le espera si ataca el orden internacional", sostuvo y, acto seguido, solicitó más ayuda, como aviones y tanques para la pelea en el territorio.

Al cierre de su visita, Downing Street debió salir aclarar que el ministro de Defensa, Ben Wallace, fue consultado para investigar qué tipo de aviones el Reino Unido estaría habilitado para enviar al país comandado por Zelensky. "La visita del presidente Zelensky al Reino Unido es un testimonio del coraje, la determinación y la lucha de su país, y un testimonio de la amistad inquebrantable entre nuestros dos países", había dicho Sunak cuando lo recibió.

"Desde 2014, el Reino Unido ha brindado capacitación vital a las fuerzas ucranianas, permitiéndoles defender su país, proteger su soberanía y luchar por su territorio. Estoy orgulloso de que hoy ampliaremos ese entrenamiento de soldados a infantes de marina y pilotos de aviones de combate, asegurando que Ucrania tenga un ejército capaz de defender sus intereses en el futuro", agregó.

Con información de Télam