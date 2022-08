El titular de la ONU se reúne con Zelensky en Ucrania

António Guterres llegó a la ciudad de Lviv este miércoles para un encuentro trilateral con el mandatario ucraniano y su par de Turquía, Recep Erdogan.

El secretario General de la ONU, António Guterres, llegó este miércoles a la ciudad ucraniana de Lviv para conversar con los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelensky, y Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en medio de la guerra con Rusia que mantiene ese país a casi seis meses de la invasión.

"Estamos en Lviv", informó el vocero de Guterres, Stephane Dujarric, en su cuenta de Twitter. La reunión trilateral entre Erdogan, Guterres y Zelenski está prevista para llevarse a cabo mañana en la localidad situada en el oeste de Ucrania. Según anticipó ayer Dujarric, en el encuentro se "examinará" la implementación del acuerdo internacional para exportar granos de Ucrania, firmado en julio con la mediación de Turquía y la ONU.

Además se debatirá sobre la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, luego de sucesivos ataques en el área de los que Ucrania y Rusia, que ocupó la planta en marzo pasado, se acusan mutuamente.

Guterres mantendrá también una reunión bilateral con Zelensky y luego se trasladará a Odessa, uno de los tres puertos ucranianos utilizados en el marco del acuerdo internacional de granos. Este puerto ya hizo posible la salida de 21 barcos cargados en particular de maíz y trigo.

El jefe de la ONU finalizará su viaje el sábado en Estambul para visitar el Centro de Coordinación Conjunta (CCC) encargado de supervisar el acuerdo para las exportaciones. La ONU considera que este acuerdo es clave para suavizar los efectos de la guerra de Ucrania en la seguridad alimentaria global.

El Gobierno de Erdogan anticipó este martes que en el encuentro se debatirán los pasos para poner fin a las hostilidades en Ucrania "por medios diplomáticos, revitalizando el mecanismo creado para exportar grano ucraniano a los mercados mundiales".

Zelensky pidió a América Latina cortar su comercio con Rusia

Por otro lado, Zelensky pidió este miércoles a América Latina "diseminar la verdad" sobre la invasión rusa e instó a los países de América Latina a que corten relaciones comerciales con Rusia, al disertar por videoconferencia en una actividad organizada por la Pontificia Universidad Católica (UC) de Chile en la capital, Santiago.

En la audiencia realizada ante decenas de académicos y medios locales, Zelensky dijo que la guerra de Rusia se extiende más allá de la invasión iniciada el 24 de febrero. "Cuando hablamos de la guerra de Rusia contra Ucrania hablamos de ocho años más 175 días. Cuando hablamos de las víctimas de esta guerra, no empezamos en febrero de 2022, sino en 2014, cuando empezaron a matar ucranianos por ser ucranianos", dijo aludiendo al inicio del conflicto en los territorios separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania.

En ese marco, el mandatario señaló que Latinoamérica debe "cesar cualquier comercio con Rusia". "Entendemos que vivimos en un mundo moderno y los instrumentos que existen para ayudarnos tienen que ser civilizados y democráticos, pero deben ser rígidos", apuntó en declaraciones citadas por la agencia de noticias Sputnik.

Por último, el líder ucraniano aseguró que espera que "la vida regrese, aunque nunca será lo mismo, nunca vamos a perdonar esto a Rusia, no queremos sus disculpas, no las necesitamos, no queremos vivir cerca de ellos, pero así es la vida, son nuestros vecinos y no nos podemos mudar de casa".

Con información de Télam