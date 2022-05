Amnistía Internacional denuncia crímenes de guerra en Kiev por la invasión rusa

Desde la organización acusan al ejército ruso de llevar a cabo bombardeos liegales y ejecucioness extrajudiciales a civiles.

La organización Amnistía Internacional (AI) publicó este viernes un informe donde sostiene que las fuerzas del ejército ruso deberán responder por los "crímenes de guerra" cometidos en la ciudad de Kiev, en el marco de la invasión a Ucrania que comenzó el pasado 24 de febrero y se mantiene hasta el día de hoy. Esta acusación esta basada en una intensa investigación sobre bombardeos ilegales y ejecuciones extrajudiciales.

En el documento, titulado "No volverá: crímenes de guerra en áreas en el noroeste de Kiev", manifiestan que Rusia deberá responder ante la Justicia tras recoger decenas de entrevistas y un análisis de diversas pruebas materiales recabadas en la región tras la retirada. "El patrón de crímenes cometido por las fuerzas rusas documentado incluye tanto ataques ilegítimos como homicidios deliberados de civiles", manifestó la secretaria general de la organización, Agnes Callamard.

Por otra parte, señaló: "Nos hemos reunido con familias cuyos seres queridos perdieron la vida en ataques terribles y cuyas vidas ha cambiado para siempre la invasión rusa. Apoyamos sus pedidos de justicia y solicitamos a las autoridades ucranianas, al Tribunal Penal Internacional (TPI) y a otras entidades que garanticen la preservación de las pruebas que podrían respaldar futuros enjuiciamientos por crímenes de guerra".

Al mismo tiempo, en el comunicado de Amnistía Internacional, Callamard remarcó: "Es vital que todas las personas responsables, incluidas las que ocupan los máximos puestos en la cadena de mando, respondan ante la justicia". En sus 12 días de investigación, el equipo investigó a residentes en las ciudades de Bucha, Borodianka, Novyi Korohod, Andriivka, Zdvizhivka, Vorzel, Makariv y Dmitrivka.

Por ejemplo, durante el 1 y 2 de marzo, una serie de bombardeos en Borodianka mataron al menos a 40 civiles por ataques desproporcionados e indiscriminados -mientras que otras cientas se quedaron sin hogar tras la destrucción de inmuebles-; mientras que en Bucha, entre el 4 y el 19 de marzo, se documentaron 22 casos de asesinatos por presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas rusas.

Por otra parte, las familias denuncian que, en las diferentes localidades de la zona de Kiev, los restos de sus seres queridos fueron maltratados y no respetados. Además, las autoridades del país no las mantienen informadas sobre lo que ocurre en Kiev y en muchos casos, señalan que los restos no estaban siendo identificados de forma correcta, por lo que muchas familias desconocen lo que ocurrió con sus seres queridos.

El informe: