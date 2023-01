EEUU condenó a un ex ministro de Áñez a siete años de cárcel

Fue en el marco de una investigación por hechos cometidos durante su gestión como funcionario del gobierno de facto que se impuso en 2019.

El ex ministro de Gobierno durante el mandato ilegítimo de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, fue condenado en Estados Unidos a siete años de cárcel por los delitos de “soborno internacional” y “lavado de dinero”, en el marco de una causa que lo investigó por cobrar un millonario sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en 2019. Según la administración de Áñez -ahora condenada a 10 años por el caso Golpe de Estado II-, el lote fue adquirido para enfrentar al “terrorismo y el narcotráfico”, reportó la agencia ABI.

Murillo, detenido en mayo de 2021, es el preso número 02358-506 en el Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa del condado de Miami Dade, Florida, Estados Unidos, informó el procurador del Estado boliviano, Wilfredo Chávez. El ex funcionario se declaró culpable, como el resto de sus cómplices, Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman; y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, en octubre de este año durante una audiencia en la Corte Federal de Miami, Estados Unidos.

De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Lichtenfeld y Berkman pagaron 602.000 dólares en sobornos en beneficio de Murillo y Méndez a cambio de asegurar un contrato de 5,6 millones para la entrega de gas lacrimógenos y otros equipos no letales para la Policía Boliviana de la empresa Cóndor, al mando de Áñez, entre noviembre de 2019 y abril de 2020. La operación se realizó a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) con un sobreprecio de 2,3 millones.

"Murillo y sus cómplices lavaron las ganancias del esquema de soborno a través del sistema financiero de los EEUU, incluidas las cuentas bancarias en Miami. Murillo recibió aproximadamente $130,000 en pagos de sobornos en efectivo en la casa de un familiar en Miami", informó el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado.

¿Quién es Murillo?

Arturo Murillo Prijic, de 58 años, nació en Cochabamba el 27 de diciembre de 1963, fue empresario y político. Se desempeñó como diputado y senador, pero tomó mayor protagonismo tras la crisis social de 2019 que derivó en el golpe de Estado. Fue parte de Unidad Nacional, dirigido por el empresario Samuel Doria Medina, quien en algún momento llamó "el bolas" a quien fuera militante de su partido, señaló el portal ABI.

Antes de asumir su cargo como ministro de Gobierno, Murillo anunció una cacería contra la militancia del Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernaba en ese momento y ahora: “Inmediatamente me posesione y me ponga en reunión con la Policía (…), vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana (funcionario masista), porque es cacería, ese es un animal que está matando gente en nuestro país, no lo vamos a permitir (…). Ahora voy a operar con el Ministerio de Gobierno y esas personas que empiecen a correr, porque los vamos a agarrar". Meses después, a poco de la posesión del actual presidente, Luis Arce, se dio a la fuga.

En mayo de 2021, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló cómo funcionó el “Clan mafioso de Áñez” y denunció que la compra se hizo “para reprimir al pueblo boliviano”.

Juicio civil

El Gobierno boliviano inició un juicio civil ante tribunales de EEUU en contra de Murillo y sus cómplices para recuperar el dinero en su integridad y buscar la reparación del daño causado.