Tras las críticas, Milei se reunió con Xi Jinping en el G20

Javier Milei mantuvo una reunión con el presidente de China, Xi Jinping, en el marco de la cumbre mundial del G20. Según trascendió, el jefe de Estado argentino le pidió por herramientas de financiamiento para la Argentina.

El encuentro con Xi es el primero luego de meses de cruces y malos entendidos entre ambas administraciones. Ello se dio por los insultos de Milei contra China desde su campaña hasta, incluso, luego de haber asumido la presidencia el 10 de diciembre de 2023. “No voy a hacer negocios con China. No voy a hacer negocios con ningún comunista”, dijo sobre uno de los mayores socios comerciales del país.

Unos cuantos meses después, el presidente argentino comenzó a dar marcha atrás: “Me sorprendí muy gratamente con China. Es un socio comercial muy interesante, porque no exige nada, lo único que piden es que no los molesten”, declaró a fines de septiembre, luego de que su gobierno hubiera hecho gestos en favor de Taiwán, la isla que China reclama como parte de su territorio y de haber colaborado en el deterioro del vínculo político entre ambos países con sus posturas súper ideologizadas a la hora de llevar adelante las relaciones internacionales.

Mondino: "Los chinos son todos iguales"

Otro de los ataques del gobierno nacional a China se dio cuando la entonces Canciller Diana Mondino dijo que "los chinos son todos iguales". Lo hizo en referencia al personal que trabaja en la base china ubicada en la Patagonia.

"Ya se ha hecho una inspección a la Estación Espacial China y a la Europea. Fue el mismo equipo a ambas y en el transcurso de una semana, esos equipos no percibieron nada raro. Lo que sí vamos a hacer es formar equipos de ciencia y técnica o de investigación argentina, que puedan aprovechar esos recursos.Porque en la base China se puede utilizar no solo los equipos, sino durante una determinada cantidad de tiempo. Y eso Argentina no lo estaba usando", contó la canciller al comenzar a hablar sobre la base china.

Luego, Mondino aseguró que "nadie detectó que hubiera personal militar allí", y siguió: "Los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales".

NOTICIA EN DESARROLLO