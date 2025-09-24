Italia envía buque para asistir a la flotilla de ayuda a Gaza tras el ataque de un dron

FOTO DE ARCHIVO: Videovigilancia muestra el incendio que afectó al Alma, un buque de la Flotilla Global Sumud (GSF), en aguas tunecinas

Una flotilla de ayuda internacional que intenta entregar ayuda a Gaza declaró el miércoles que fue atacada durante la noche por aviones no tripulados en aguas internacionales frente a Grecia, lo que llevó a Italia a enviar un buque de la Armada para acudir en su ayuda.

La Flotilla Global Sumud está utilizando unos 50 barcos civiles para intentar romper el bloqueo naval israelí de Gaza, con muchos abogados y activistas a bordo, entre ellos la activista sueca por el clima Greta Thunberg.

Los barcos fueron atacados por 12 drones en aguas internacionales a 30 millas náuticas de la isla griega de Gavdos, declaró Marikaiti Stasinou, portavoz de March to Gaza Greece, que forma parte de la flotilla.

Todos los pasajeros están a salvo tras la explosión de los drones sobre los buques, declaró a Reuters.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, declaró en un comunicado que el convoy marítimo había sido atacado por "autores no identificados". Expresó su "más enérgica condena".

Añadió que la fragata polivalente italiana Fasan, que navegaba al norte de Creta, estaba "ya en ruta" hacia la flotilla "para posibles operaciones de rescate".

Un funcionario italiano dijo que la marina había sido movilizada principalmente para ayudar a los italianos a bordo. "En caso de necesidad, nuestra fragata dispone de una enfermería bien surtida", declaró.

Israel ha criticado repetidamente la flotilla, acusando a sus activistas de complicidad con el grupo militante Hamás.

El miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores advirtió en X que Israel "tomaría las medidas necesarias" para detenerla si no aceptaba la propuesta alternativa de dejar la ayuda en un puerto israelí, dejando en manos de las autoridades israelíes llevarla a Gaza.

No hubo comentarios inmediatos del ejército israelí sobre el ataque nocturno.

Con información de Reuters