La policía finlandesa avanza en la investigación sobre rotura de cables

La policía finlandesa dijo el viernes que está avanzando en la ‍investigación criminal sobre ⁠los daños causados a un cable submarino de telecomunicaciones propiedad del operador Elisa .

La policía incautó el miércoles del carguero "Fitburg" cuando se dirigía de Rusia a Israel bajo la sospecha de que saboteó el cable de telecomunicaciones que atraviesa el golfo de Finlandia desde Helsinki a Estonia.

Los ‌investigadores informaron el jueves de que ⁠habían detenido a dos ⁠de los 14 tripulantes, prohibido viajar a otros dos y comenzado a interrogarlos. Los 14 tripulantes ‍eran nacionales de Rusia, Georgia, Kazajistán y Azerbaiyán.

"Los interrogatorios han aclarado el ⁠curso de los acontecimientos ‌y las distintas funciones de los miembros de la tripulación", declaró el viernes en un comunicado el comisario jefe Risto Lohi, de la Oficina Nacional de Investigación finlandesa.

El ‌Fitburg, ‌que transportaba un cargamento de productos siderúrgicos, fue visto arrastrando el ancla en el océano en el momento del siniestro, y fue abordado por las autoridades ​finlandesas y llevado a tierra para su inspección, afirmaron con anterioridad los investigadores.

Las autoridades finlandesas indicaron que el cable de telecomunicaciones está actualmente inutilizado, pero que el alcance total de los daños no se conocerá hasta dentro de algún ‍tiempo.

La región del mar Báltico, de la que forma parte el golfo de Finlandia, se ha visto afectada en los últimos años por una serie de incidentes en los que han ​resultado dañados gasoductos, cables eléctricos y enlaces de telecomunicaciones en el lecho marino, lo que ha ​desencadenado amplias investigaciones penales.

En Europa crece la preocupación por lo que las autoridades consideran ⁠un aumento de las amenazas híbridas de Rusia desde que lanzó su guerra en Ucrania, que Moscú niega.

(Editado en español por Carlos Serrano)