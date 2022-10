Deslave en Venezuela: más de 20 muertos y 50 desaparecidos

Un alud provocó la destrucción de casas, árboles y comercios. Rescatistas trabajan en la zona para hallar a las personas afectadas.

Venezuela es noticia por un desastre natural que dejó como consecuencia más de 20 personas muertas y al menos 50 desaparecidos. Se trata de un deslave, fenómeno que ocurrió desde la tarde del pasado sábado 8 de octubre y se intensificó durante tres horas con una infinidad de destrozos.

La apocalíptica escena se dio en el distrito Las Tejerías, donde hogares, árboles y comercios quedaron destruidos, además de las personas damnificadas. El número de fallecidos asciende a 25 y hay más de 50 desaparecidos, por lo que se mantienen los esfuerzos de búsqueda por la zona. "Estamos tratando de rescatar los que podamos rescatar y desde ya extendemos nuestras condolencias a todas las personas que han perdido un ser querido", expresó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Todo ocurrió tras la crecida de una quebrada que azotó todo lo que el agua encontró a su paso: casas, mobiliarios urbanos y espacios verdes. Nicolás Maduro decretó a Las Tejerías como "zona de tragedia", dio tres días de duelo y el Gobierno se puso a disposición de quienes perdieron sus locales o cosechas y brindó refugios a las familias que perdieron sus viviendas.

Durante este 2022, Venezuela registró picos de lluvias históricos, aunque este último fue el más devastador: fue la peor crecida en 30 años con una corriente de agua que alcanzó los seis metros. Alrededor de 1000 funcionarios públicos participaron del operativo de rescate.

Cómo se encuentra la ciudad después del deslave

Las consecuencias son letales. No solo arrasó casas, comercios y espacios verdes, sino también autos y fragmentos de casas. No solo eso, sino que no sé está suministrando el servicio de agua y de energía eléctrica, por lo que ningún sector de las Tejerías tiene luz.

Qué es un deslave

Los deslaves son un tipo de deslizamiento de tierra, donde una capa del suelo se separa desde el lecho de una roca. En esta oportunidad, la tierra de un cerro o gran montículo se desmorona como consecuencia de la lluvia principalmente.

Las principales causas del fenómeno son: