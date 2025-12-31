Las bolsas europeas se encaminan hacia su mejor año desde 2021

Las bolsas europeas apenas variaban en el último día operativo de 2025, rondando máximos históricos y preparadas para cerrar un año fuerte impulsadas por los tipos más bajos, el apoyo fiscal de Alemania y la retirada de las elevadas acciones tecnológicas estadounidenses.
El índice paneuropeo STOXX 600 retrocedía un 0,1% hasta 592,03 a las 0822 GMT, pero seguía en camino de registrar su mejor resultado anual desde 2021, con ganancias de alrededor del 16%.
La actividad bursátil se mantenía moderada antes del día festivo de Año Nuevo, con los mercados de Alemania, Italia y Suiza ya cerrados. Mientras tanto, las bolsas de Francia, España y Reino Unido han operado con horarios abreviados durante el día.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Mientras que las principales bolsas regionales registraron en general rentabilidades positivas durante el año, el IBEX español se encaminaba a ganar casi un 50%, superando significativamente a sus homólogos.
El CAC 40 francés se preparaba para registrar las ganancias más modestas entre las principales bolsas europeas, con un aumento de solo el 10,2 %. La inestabilidad política, la creciente preocupación por la deuda fiscal y el aumento de los rendimientos de los bonos lastraron el rendimiento del mercado francés.
El índice alemán DAX iba camino de registrar una subida del 23%, beneficiado por las medidas de apoyo económico del Gobierno, que incluyen paquetes de estímulo fiscal e inversiones estratégicas en infraestructuras.
El índice británico FTSE 100 proseguía su racha ganadora, camino de subir un 22% en 2025 para marcar su quinto año consecutivo de rendimientos positivos.
Con información de Reuters