Intensa nevada en Polonia deja a conductores atrapados en atascos de hasta 20 kms

Una persona limpia la nieve acumulada en una calle de Varsovia, Polonia.

Una fuerte nevada en Polonia provocó durante la noche retenciones de ‍hasta 20 ⁠kilómetros en una autopista entre la capital, Varsovia, y la ciudad portuaria báltica de Gdansk, según informó el miércoles la policía.

Aunque la situación dejó a cientos de personas atrapadas en sus autos en condiciones gélidas, a primeras horas ‌de la mañana del miércoles ⁠el tráfico volvía ⁠a circular, según la policía.

"La difícil situación comenzó ayer después de las 16.00 horas, ‍cuando los primeros camiones de la ruta S7 (...) empezaron ⁠a tener problemas para ‌acercarse a las pistas", dijo Tomasz Markowski, portavoz de la policía de la ciudad septentrional de Olsztyn.

"Esto provocó un atasco de unos 20 ‌kilómetros ‌durante la noche", agregó.

El viceministro de Infraestructuras, Stanislaw Bukowiec, declaró en rueda de prensa que nadie había resultado herido como consecuencia ​de la difícil situación en las carreteras.

Anna Karczewska, portavoz de la policía en Ostroda, dijo que los agentes habían intentado ayudar a los conductores que se encontraban atascados. Ostroda se encuentra en la ‍autopista, a unos 40 kms al oeste de Olsztyn.

"Ayudamos en todo lo que pudimos, y ofrecimos café y té caliente a los conductores, que nos ​había preparado el Ayuntamiento de Ostroda", señaló.

La agencia de noticias estatal PAP informó de ​que también hubo algunos trastornos en ferrocarriles y aeropuertos, pero que ⁠los servicios estaban volviendo a la normalidad.

Con información de Reuters