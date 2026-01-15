Amazon lanza una nube europea independiente ante preocupaciones de usuarios

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Amazon se ve en el centro logístico de la compañía en Boves, Francia

AWS, la empresa de Amazon , lanzó el jueves un nuevo servicio en la nube ubicado íntegramente en ‍Europa, respondiendo así a las ⁠preocupaciones de los usuarios por la seguridad de los datos que ofrecen principalmente los proveedores en Estados Unidos, al ofrecer una alternativa propia e independiente en el continente.

Los centros de datos de la Nube Soberana Europea de AWS están física y jurídicamente separados del resto de servidores de la empresa estadounidense, según informó el mayor proveedor de servicios en nube del mundo.

Esto permitirá que la ‌nube funcione incluso si la Unión Europea se ⁠desconectara de internet o Estados Unidos ⁠prohibiera las exportaciones de software, dijo a Reuters el director de Tecnología de AWS Alemania, Michael Hanisch.

LOS USUARIOS EUROPEOS BUSCAN ALTERNATIVAS

Los europeos ‍buscan cada vez más alternativas a la tecnología dominada en gran medida por Estados Unidos, ante ⁠las preocupaciones por el acceso legal ‌a los datos que se permite a las autoridades.

La Ley de la Nube exige a los proveedores con sede en EEUU que permitan a las autoridades acceder a los datos aunque estén almacenados en el extranjero.

Los otros dos grandes proveedores ‌estadounidenses de ‌servicios en la nube, Microsoft y Google, de Alphabet , también compiten por clientes con mayores requisitos de seguridad de los datos.

Microsoft, previa petición, almacena los datos de los clientes europeos exclusivamente en centros de datos situados en ​Europa, mientras que Google anunció el año pasado inversiones por valor de 5.500 millones de euros (6.410 millones de dólares) en centros de datos alemanes.

INVERSIÓN DE MÁS DE 7.800 MILLONES DE EUROS

El primer centro de datos de AWS Europa se está construyendo en el estado alemán de Brandeburgo, que rodea Berlín, dijo Hanisch.

Están previstos más en ‍Alemania y otros países europeos, con una inversión de más de 7.800 millones de euros, añadió.

Según AWS, la nube estará protegida con controles, garantías de soberanía y salvaguardias legales que cumplen los requisitos de los Gobiernos y las empresas europeas para el tratamiento de ​datos sensibles.

La nube europea de AWS será gestionada y supervisada por una empresa alemana cuya dirección y consejo asesor estarán formados por ​ciudadanos de la UE, y a todos los empleados se les exigirá en su momento la ciudadanía de la UE, ⁠añadió Hanisch.

AWS no tiene un objetivo de clientes para la nube, dijo.

(1 dólar = 0,8579 euros)

Con información de Reuters