Iberdrola invertirá 68.000 millones de dólares y se centrará en las redes de EEUU y Reino Unido

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la empresa española de servicios públicos Iberdrola se exhibe en los aerogeneradores del monte Oiz, cerca de Durango, España

sep (Reuters) -La eléctrica española Iberdrola tiene previsto invertir 58.000 millones de euros (68.420 millones de dólares) hasta 2028 centrándose cada vez más en la ampliación y mejora de las redes eléctricas en Reino Unido y Estados Unidos, según anunció el miércoles.

La medida está en consonancia con su anterior promesa de aumentar las inversiones anuales de unos 12.000 millones de euros a unos 15.000 millones de euros.

La empresa española se basa en un cambio estratégico iniciado en 2022 hacia el negocio de las redes eléctricas en países donde los rendimientos son estables y saludables, al tiempo que adopta un enfoque más selectivo hacia los proyectos de generación de energía renovable.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Alrededor de dos tercios de las inversiones previstas se desplegarán en Reino Unido y EEUU.

Iberdrola tiene como objetivo alcanzar un beneficio neto ajustado de 7.600 millones de euros anuales en 2028, unos 2.000 millones de euros más que en 2024, y destinará unos 20.000 millones de euros a dividendos entre 2025 y 2028.

(1 dólar = 0,8477 euros)

Con información de Reuters