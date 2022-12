Twitter suspende cuentas de periodistas y causa el rechazo de la UE, medios y ONGs

Twitter suspendió las cuentas de más de media docena de periodistas que informaron sobre la compañía y su nuevo dueño, Elon Musk, por “violar los términos de la plataforma”, y provocó hoy el repudio de medios, ONGs y la Unión Europea (UE), que amenazó con sanciones contra la red social.

Algunos de los periodistas suspendidos estuvieron tuiteando sobre la decisión tomada esta semana de dar de baja la cuenta @ElonJet, que rastreaba los vuelos del avión privado de Musk, y sobre versiones provenientes de ese mismo usuario en otras redes sociales.

Entre las cuentas bloqueadas figuran las de trabajadores de CNN, The New York Times y The Washington Post, así como de comunicadores independientes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además, fue suspendido el usuario de Mastodon, también una red social de microblogging, pero de código abierto, y una alternativa que promueven los detractores de la nueva versión de Twitter bajo las órdenes del hombre más rico del mundo.

"Publicaron mi ubicación exacta en tiempo real, básicamente coordenadas de asesinato, en (obvia) violación directa de los términos de servicio de Twitter", justificó Musk al hacerse eco de la decisión.

"Si alguien publicara ubicaciones y direcciones en tiempo real de los reporteros de The New York Times, el FBI estaría investigando, habría audiencias en el Capitolio y (Joe) Biden daría discursos sobre el fin de la democracia", ironizó el magnate, que luego publicó una encuesta preguntando a los usuarios sobre si debía o no desbloquear los perfiles de los periodistas.

La suspensión de @ElonJet se dio el pasado miércoles, luego que el también dueño de Tesla y SpaceX tuiteara que un vehículo en Los Ángeles que llevaba a uno de sus hijos fuera seguido por "un acosador loco" y pareció culpar del supuesto incidente al rastreo de su avión privado.

En su tuit, afirmó que tomó acciones legales contra la persona que operaba la cuenta, que fue suspendida pese a que el empresario había prometido no hacerlo en pos de la libertad de expresión que dice defender.

"Bueno, parece que @ElonJet está suspendida", tuiteó su creador, Jack Sweeney, desde su cuenta personal @JxckSweeney, que también corrió la misma suerte tiempo después, consignó la agencia de noticias AFP.

Luego, Twitter informó que había actualizado su política para prohibir tuits que, en la mayoría de los casos, revelen la ubicación de alguien en tiempo real.

Musk escribió que "cualquier cuenta que haga doxxing (revelación pública de datos personales) con información de ubicación en tiempo real será suspendida, pues es una violación física de seguridad".

La Unión Europea (UE) reaccionó a la decisión del empresario y alertó sobre posibles medidas.

"Las noticias sobre suspensión de periodistas de Twitter son preocupantes (...) Musk debe tomar nota de esto. Hay líneas rojas. Y, pronto, habrá sanciones", apuntó la comisaria europea de Transparencia, Vera Jourova.

En su mensaje, la dirigente se refirió a una de las dos leyes que la UE adoptó en julio y con las que el bloque regulará la actividad de los gigantes del sector y las principales plataformas en el bloque.

Tanto la ley de Mercados Digitales (DMA, en inglés) como la de Servicios Digitales (DSA) pasarán a ser aplicables a partir del año próximo.

Con esta normativa, la UE busca regular las prácticas y estrategias fiscales de los gigantes reunidos en la sigla GAFAM (Google, Apple, Facebook que ahora se llama Meta, Amazon y Microsoft), así como otras empresas.

Esas plataformas quedarán bajo vigilancia permanente, y violaciones a la legislación podrán ser sancionadas con hasta el 6% de su facturación mundial. En caso de reiteradas violaciones, una plataforma no podrá operar en la UE.

En ese sentido, en su advertencia a Musk, Jourova recordó que la DSA exige "el respeto a la libertad de prensa y los derechos fundamentales".

El Ministerio de Relaciones Exteriores alemán indicó hoy estar preocupado por "la libertad de prensa" tras el bloqueo a las cuentas de los periodistas.

"La libertad de prensa no debe activarse y desactivarse" de manera caprichosa, tuiteó la cartera junto a una captura de pantalla de las cuentas suspendidas.

También el ministro francés para la Transición Digital, Jean-Noël Barrot, dijo en la misma red social que estaba "afligido por la deriva en la que Elon Musk está precipitando a Twitter".

"La libertad de prensa está en la base misma de la democracia, es un ataque contra el otro", afirmó.

Los medios de los periodistas afectados manifestaron, asimismo, su repudio: "La suspensión impulsiva e injustificada de varios periodistas como Donie O'Sullivan de CNN es perturbadora pero no sorprendente", dijo la cadena en un comunicado.

"La creciente inestabilidad y volatilidad de Twitter es de particular preocupación para cualquiera que use la plataforma. Le hemos pedido a Twitter una explicación y reevaluaremos nuestra relación en función de esa respuesta", agregaron.

"Esperamos que se restablezcan las cuentas de todos estos periodistas y que Twitter brinde una explicación satisfactoria", dijo, por su parte, Charlie Stadtlander, vocero del diario The New York Times.

También Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió el restablecimiento de las cuentas suspendidas y denunció que "la arbitrariedad de las grandes plataformas" supone un "peligro mayor para la democracia".

"Hay que poner fin a la arbitrariedad de las plataformas y recuperar el control democrático de éstas antes de que sometan totalmente a las democracias a sus caprichos y sea demasiado tarde", advirtió en un comunicado Christophe Deloire, secretario general esta ONG de defensa de la libertad de prensa fundada en Francia en 1985.

Desde que asumió al frente de Twitter, Musk envió mensajes contradictorios sobre lo que está autorizado o no en la plataforma.

Restauró cuentas antes suspendidas por la red social, incluida la del expresidente estadounidense Donald Trump, pero también canceló la del rapero Kanye West tras la publicación de varios mensajes considerados antisemitas.

Y rechazó el regreso a Twitter de Alex Jones, fundador del sitio web de extrema derecha InfoWars, quien fue condenado a pagar unos 1.500 millones de dólares de indemnización por afirmar que la masacre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook fue un "engaño".

Con información de Télam