Trump llamó a su partido a bloquear el Congreso para "desfinanciar" al Gobierno de Biden

El Gobierno demócrata tiene hasta el sábado 30 para aprobar las partidas, de lo contrario deberá "cerrar" todas las funciones no vitales del Poder Ejecutivo, lo que significa dejar sin sueldo a cientos de miles de empleados públicos.

Quedan nueve días en Estados Unidos para que oficialismo y oposición logren algún tipo de mayoría en el Congreso y el Gobierno de Joe Biden no tenga que "cerrar" por falta de fondos, como se dice en ese país. En realidad, el Poder Ejecutivo sigue funcionando, pero solo con el personal y las oficinas consideradas vitales para la administración federal. Esto significa que cientos de miles de empleados públicos se ven obligados a quedarse en su casa sin cobrar. En este contexto de creciente tensión política, el ex presidente y favorito para quedarse de nuevo con la candidatura presidencial opositora, Donald Trump, llamó a sus correligionarios republicanos a bloquear todo intento de aprobar las partidas presupuestarias. "Deben desfinanciar todos los aspectos del Gobierno de Joe Biden", arengó en su nueva red social preferida Truth.

Este jueves, el jefe de la bancada mayoritaria de los republicanos en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, intentó por segunda vez en la semana aprobar una versión de una partida presupuestaria del Pentágono redactada por él y no consiguió de nuevo convencer a su propia tropa. Seis legisladores opositores se unieron a un grupo de demócratas y la rechazaron. El dirigente republicano no escondió su frustración frente a su propios aliados. "Este es un concepto nuevo de personas que simplemente quieren incendiar todo. Simplemente no funciona así", se quejó al salir de la sesión, frente a las cámaras de los canales de televisión estadounidenses.

Entre los seis legisladores republicanos que se declararon en rebeldía hay varios de los más fervientes aliados de Trump, como Marjorie Taylor Greene y Tom Cole. Por eso, el pedido del ex presidente en las redes sociales del miércoles a la noche resonó con tanta fuerza en Washington en estos días en los que Biden se juega el funcionamiento de su Gobierno.

"Los republicanos en el Congreso pueden y deben desfinanciar todos los aspectos del Gobierno de Joe Biden", escribió Trump y argumentó que es una forma de contraatacar a los numerosos juicios que enfrenta en los tribunales por intentar manipular los resultados electorales, que dieron la victoria a Biden en 2020. "Es la última oportunidad para desfinanciar estas persecuciones políticas contra mí y otros patriotas", sentenció el favorito para competir nuevamente con Biden el año próximo en las elecciones presidenciales.

Mientras la oposición dirigida por McCarthy en el Congreso no sabe cómo disciplinar a su bancada y frenar la influencia de Trump, desde el oficialismo demócrata parecen aún más perdidos. Por un lado, no logran negociar con la cúpula republicana en el Poder Legislativo y, por otro, no tienen estrategia frente a la crisis interna de la oposición.

"Trump ordenó a los republicanos de la Cámara de Representantes que cerraran el Gobierno. Esta gente es demasiado extremista como para confiar en ellos", denunció el jefe de la bancada oficialista en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries.