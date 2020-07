Tras reprimir en Portland, ahora Trump quiere invadir Chicago con agentes federales

La Policía Federal de EEUU pasó horas enfrentada durante la noche con manifestantes en la ciudad de Portland, Oregón, después de que una manifestación pacífica derivó en incendios y destrozos de propiedades del Gobierno realizados por pequeños grupos de manifestantes, informó la policía local este miércoles en un comunicado.

Durante "varias horas, los oficiales de la Policía Federal continuaron dispersando a la multitud hacia el oeste y el grupo se disipó lentamente. La policía de Portland no estuvo presente durante ninguna de las actividades descritas", declararon desde las fuerzas de seguridad locales.

"La policía de Portland no participó con ninguna multitud y no desplegó ningún gas CS. No hubo arrestos realizados por la policía de Portland", indica el comunicado en un claro gesto para separar al Estado del Gobierno federal.

La estrategia presidencial de Donald Trump es invadir con fuerzas federales los estados conducidos por demócratas ante el mínimo disturbio para dar una imagen de contundencia y acusar a su competencia de no poder controlar la situación. Chicago podría ser el próximo objetivo, luego de que este martes al menos más de una docena de personas resultaron heridas a causa de un tiroteo.

"Hay 14 víctimas que se están tratando en cinco hospitales separadas de la región, su condición se desconoce por el momento", dijo el primer superintendente adjunto de policía, Eric Carter. El fuego fue abierto de un coche contra los participantes de una ceremonia de funeral que también abrieron fuego en respuesta.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo este martes que llevará de inmediato al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los tribunales si procede a enviar agentes federales para abordar un aumento de la violencia.

"Si intentara hacerlo, solo crearía más problemas, sería contraproducente, inmediatamente tomaríamos medidas en la corte para detenerlo", dijo De Blasio durante una conferencia de prensa.

De Blasio sugirió evitar sobrevalorar las declaraciones de Trump, ya que "a menudo no son ciertas". Sin embargo, el alcalde dijo que si sigue enviando a la policía federal a la ciudad, tomaría medidas legales contra tales acciones.

"Desde mi punto de vista, este sería otro ejemplo de acciones ilegales e inconstitucionales por parte del presidente, y a menudo hemos tenido que enfrentarlo en la corte, y generalmente ganamos", agregó el alcalde.