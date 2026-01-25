Se conoció un video que muestra cómo el ICE fusiló a Alex Pretti

Un nuevo video difundido por The Washington Post sacudió este domingo el caso de Alex Pretti, el ciudadano estadounidense de 37 años asesinado por agentes de ICE en Minneapolis durante una protesta contra las redadas migratorias. Las imágenes muestran que el hombre ya había sido reducido y desarmado cuando recibió múltiples disparos, contradiciendo la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional.

Según el análisis de video publicado por The Washington Post, agentes federales derribaron a Alex Jeffrey Pretti en plena vía pública, lo inmovilizaron contra el asfalto y le retiraron la pistola que portaba legalmente. Solo después de que el arma fuera asegurada por los efectivos, uno de los agentes le disparó varias veces a quemarropa.

El material audiovisual, registrado por transeúntes y cámaras de seguridad cercanas, muestra con claridad el momento en que un agente se inclina, toma la pistola del suelo y se aleja unos pasos mientras otros mantienen reducido a Pretti. Segundos después, se escuchan los disparos.

Este registro visual choca de frente con el comunicado inicial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que había informado que el hombre fue abatido tras “acercarse de manera amenazante” a los agentes con una pistola semiautomática de 9 milímetros.

Quién era Alex Pretti

Alex Jeffrey Pretti tenía 37 años, era ciudadano estadounidense, había nacido en Illinois y residía en el sur de Minneapolis. No tenía antecedentes penales y solo figuraban en su historial algunas multas de estacionamiento e infracciones de tránsito. Estudió en la Universidad de Minnesota y obtuvo una licencia para trabajar como enfermero en 2021, que estaba vigente hasta marzo de este año. Según su familia, trabajaba como enfermero de cuidados intensivos en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos.

Sus padres, residentes en Colorado, lo describieron como una persona empática y comprometida con causas sociales. “Se preocupaba genuinamente por los demás”, señalaron. También era amante de la naturaleza y solía hacer actividades al aire libre con su perro Joule, un Catahoula que había fallecido recientemente.