Mientras el Senado llega a un acuerdo, la Corte falla a favor de la portación de armas de fuego

El fallo de los supremos anula la actual ley de Nueva York que incrementaba los controles. De esta manera, los estados no podrán restringir a las personas que portan armas.

En medio de la reciente ola de tiroteos masivos, que provocó muertos y decenas de heridos en todo Estados Unidos, la Corte Suprema estadounidense dictaminó este jueves un fallo que permite que los ciudadanos del país norteamericano porten armas de fuego en público. De esta manera, el fallo 6-3 anula una ley de Nueva York que requería que una persona demostrara que tenía necesidades legítimas de defensa personal para recibir un permiso de armas y evitará que los estados restrinjan a las personas que portan armas.

Con esta decisión, los supremos demostraron estar del lado de los que plantearon que se garantice el derecho a poseer y portar armas, fogoneada por el poderoso lobby de las armas, la Asociación Nacional del Rifle (NRA). “El fallo de hoy es una victoria decisiva para los buenos hombres y mujeres de todo Estados Unidos y es el resultado de una lucha de décadas que ha liderado la NRA”, sostuvo el vicepresidente ejecutivo de la NRA, Wayne LaPierre, en un comunicado.

El juez Clarence Thomas, por su parte, dijo que “las Enmiendas Segunda y Decimocuarta protegen el derecho de un individuo a portar un arma de fuego para defensa propia fuera del hogar”. “El requisito de causa justificada de Nueva York viola la Decimocuarta Enmienda al impedir que los ciudadanos respetuosos de la ley con necesidades ordinarias de autodefensa ejerzan su derecho de la Segunda Enmienda de poseer y portar armas en público para la autodefensa”, completó.

En este marco, el presidente Joe Biden se declaró "profundamente decepcionado" por la decisión, que "contradice tanto el sentido común como la Constitución". Para la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, el dictamen es "absolutamente terrible", ya que "podemos tener restricciones de expresión, no puedes gritar fuego en un teatro lleno de gente pero de alguna manera no se permiten restricciones en la Segunda Enmienda". Es "un día negro" pero "no nos echaremos atrás, nos defenderemos", prometió Hochul.

El proyecto para restringir el acceso a las armas de fuego en el Senado

Mientras tanto, el Senado de los EEUU llegó este martes a un acuerdo sobre un proyecto de ley para restringir el acceso a las armas de fuego en una iniciativa bipartidista. El pedido, además de ser reclamado por Biden, también es demandado por una sociedad abatida por tiroteos masivos en Texas y Nueva York.

Entre los puntos destacados se incluyó un mayor control de antecedentes para compradores menores de 21 años y un aumento de recursos para programas de salud mental y seguridad en las escuelas. Además de buscar endurecer las leyes federales en relación a la portación de armas, desde el Senado intentan proporcionar miles de millones de dólares para evitar futuros tiroteos masivos. Si bien los debates comenzaron el pasado 12 de junio, el parlamento estadounidense logró resolver los desacuerdos que habían retrasado la redacción de un proyecto de ley. Ahora, intentarán que se transforme en ley a fines del mes de junio.

Tiroteos masivos en Buffalo y Uvalde

El 14 de mayo, un joven de 18 años mató a balazos a 10 afroamericanos en un supermercado en Buffalo, Nueva York. A días de ese hecho, 19 niños y dos maestros fueron asesinados a tiros en una escuela primaria en Uvalde, Texas, por otro adolescente con el mismo tipo de arma semiautomático de alto poder.

En Estados Unidos, más de la mitad de los estados permiten el porte de armas de fuego sin permiso, y la mayoría de ellos solo lo hizo en la última década, en tanto, más de 20 mantienen restricciones que ahora podrían verse obligados a abandonar según el fallo de la corte. En las últimas dos décadas, más de 200 millones de armas llegaron al mercado estadounidense, principalmente rifles de asalto y pistolas personales.