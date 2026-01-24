Máxima tensión: Trump denunció una "insurrección" y Minnesota movilizó su Guardia Nacional

Tras el asesinato de un hombre de Minneapolis a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este sábado de incitar a una "insurrección" al gobernador de Minnesota, Tim Walz. Este, por su parte, anunció que movilizó a la Guardia Nacional estatal

"¡El alcalde (de Minéapolis, Jacob Frey) y el gobernador están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante!", escribió el magnate republicano en su red social, Truth Social.

Trump también publicó una imagen de lo que, según él, era el arma del fallecido. "Esta es el arma del pistolero, cargada (¡con dos cargadores adicionales completos!) y lista para usar", anotó en su mensaje el mandatario republicano.

El Presidente calificó a los agentes del ICE de "patriotas" y los felicitó por haber "arrestado y expulsado ​​de Minnesota" a 12.000 criminales inmigrantes ilegales, "muchos de ellos violentos".

En su mensaje, también acusó a las autoridades de Minnesota de orquestar un "encubrimiento" en un intento de defraudar al Gobierno federal.

Por su parte, Walz anunció que, después del asesinato de un ciudadano de Mineápolis a manos de un agente de ICE, dio la orden de movilizar a la Guardia Nacional estatal, fuerza que tiene control del gobierno federal y los estatales.

"Sí, los estamos movilizando" respondió el gobernador demócrata, al ser preguntado por la posibilidad del despliegue del ejército en un momento marcado por la tensión entre parte de la población de Mineápolis y los miles de agentes de los servicios de inmigración desplegados en la urbe, que escaló después de la muerte hoy de un hombre a manos de estos operativos que le dispararon.

El general de División de la Guardia Nacional de Minesota, Shawn Manke, explicó en la misma rueda de prensa que las tropas llevan preparadas "durante más de una semana" para movilizarse y que las fuerzas policiales de Hennepin, uno de los condados de Mineápolis, solicitaron apoyo. La primera acción será "garantizar la seguridad del edificio Whipple", edificio del Gobierno federal que acoge a agentes de inmigración enviados a la ciudad, aclaró.

Manke no quiso aportar datos de efectivos concretos pero aseguró que "el número de (soldados) que tenemos es adecuado para esta solicitud" y que se están "movilizando más hombres".

Walz y otras autoridades locales pidieron al gobierno de Trump que ponga fin a las operaciones en la ciudad después de que el suceso de hoy sea el segundo de este tipo en algo más de dos semanas.

El hombre fallecido era un hombre blanco de 37 años que aparentemente disponía de permiso de armas y que no había tenido incidentes reseñables con las fuerzas de seguridad. Imágenes publicadas en internet muestran a más de media docena de agentes de inmigración forcejeando con el hombre antes de dispararle.

El Departamento de Seguridad Nacional, que dirige los servicios de inmigración, aseguró que el hombre portaba un arma semiautomática y dos cargadores llenos.El pasado 7 de enero agentes del ICE mataron a tiros a una mujer de 37 años, Renee Good, en su auto en el transcurso de un operativo.