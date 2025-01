Una situación inédita, aunque sin sorpresas. Donald Trump se convirtió en el primer presidente de la historia de Estados Unidos que llega al poder tras ser sentenciado por el caso conocido del pago de dinero a una ex actriz porno para que no cuente un affair que habían mantenido de forma extramatrimonial. Si bien no enfrentará la cárcel, como era esperable, se le otorgó la exención incondicional por la cual tampoco recibirá otro tipo de penas como una multa. De todas maneras, la decisión de la justicia coloca al republicano en un lugar que no han tenido los mandatarios anteriores: llegar a la Casa Blanca como un delincuente, que valdrá las críticas de algunos sectores, pero que posiblemente afiance también el apoyo de sus seguidores que lo consideran un perseguido político.

Pese a los esfuerzos de los abogados de Trump por suspender la sentencia que estaba pautada 10 días antes de la asunción del presidente, el juez Juan Merchan dio a conocer su veredicto. “Nunca antes este tribunal se había enfrentado a un conjunto de circunstancias tan singulares y extraordinarias”, sostuvo el magistrado a quien el mandatario republicano había tratado de corrupto, y le deseó “buena suerte” al presidente electo. Para justificar la decisión judicial de dictar la exención incondicional, el abogado afirmó que el Tribunal determinó esa sentencia, al considerar que era la única forma de no afectar la administración que arrancará el 20 de enero.

Mientras tanto, Trump asistió a la sentencia de forma virtual desde su mansión en Mar-a- Lago, Florida. Se mantuvo serio con su gesto típico de movimiento de cejas y boca que muestra cuando algo le disgusta. El mandatario volvió a sostener que es inocente y dijo que está situación procesal fue una “experiencia terrible”. Tras escuchar la sentencia, el mandatario no dijo nada y se apagó la cámara. Afuera del Tribunal había seguidores que portaban banderas en apoyo al republicano y que creen que este juicio fue parte de la “caza de brujas” que el propio dirigente sostiene que llevan en su contra.

La causa

La sentencia contra el republicano es por la causa en la que se investigaba el pago de 130 mil dólares a la ex actriz porno, Stormy Daniels, para que no cuente en plena campaña electoral en el 2016 un affair extramatrimonial que habrían mantenido unos años atrás. Si bien el caso tuvo mucha repercusión mediática por el hecho de tratarse de una estrella pornográfica, el motivo por el cual había sido encontrado culpable fue por haber falsificado registros comerciales para justificar el monto que su abogado de entonces, Michael Cohen, le pagó a la mujer.

En mayo del 2024, un jurado de Manhattan encontró culpable a Trump de 34 cargos y se esperaba conocer la sentencia el 11 de julio, en plena campaña electoral en ese momento aún con Joe Biden como contrincante, pero la decisión de la fecha para conocer el veredicto fue aplazada. En los últimos días la justicia había dado a conocer que se informaría finalmente unos diez días antes de que el republicano vuelva a la Casa Blanca, pese a que la defensa había buscado desestimar la causa tras la victoria electoral y al aducir que obstaculizaría su presidencia. "Socavaría el Estado de derecho de maneras inconmensurables", contestó el juez, para justificar que tenía que dar a conocer el veredicto.

"Nunca falsifiqué registros comerciales. Es una acusación falsa, inventada por un juez corrupto que solo está haciendo el trabajo del Departamento de Injusticia de Biden Harris, un ataque a su oponente político, YO!", escribió Trump esta semana tras los esfuerzos para evitar este insólito momento nunca antes visto en la historia de Estados Unidos de un presidente electo convicto.

Por la falsificación de documentos contables, Trump podría haber recibido hasta cuatro años de cárcel. Algo que igual se sabía poco probable, por la edad del mandatario, 78 años, y por no contar con antecedentes penales. También se había hablado de la posibilidad de indultarse él mismo, una facultad que tienen los presidentes estadounidenses como hizo Biden con su hijo Hunter, pero en este caso no habría aplicado porque solo pueden hacerlo en casos que son federales.

Pelea con la justicia

Durante todo el proceso judicial, el presidente electo acusó al juez Merchan de responder a los intereses del Partido Demócrata para garantizar la victoria de ellos en las elecciones del 5 de noviembre. A su vez, el magistrado recordó que lo declaró culpable de 10 cargos por desacato durante el juicio por violar ordenes como no hacer declaraciones fuera del tribunal sobre testigos, entre otros motivos. "El acusado ha hecho grandes esfuerzos para difundir en las redes sociales y otros foros su falta de respeto hacia los jueces, los jurados, los grandes jurados y el sistema de justicia en su conjunto", afirmó la autoridad judicial.

Sin embargo, la causa por haberle pagado a una actriz porno para comprar su silencio no es la única investigación que pesa sobre Trump, de hecho, son varias. Algunas de ellas previo a hacer presidente como este caso, y otras durante el ejercicio de su presidencia, como la investigación acerca de haber intentado interferir en los resultados de las votaciones de 2020, de su responsabilidad en lo que sucedió con el asalto al capitolio el 6 de enero, o de incluso de documentos clasificados que tendría en su mansión de Mar A Lago, luego de dejar la Casa Blanca.

¿Caza de brujas?

Desde que es investigado por la justicia, Trump sostiene que detrás hay un interés político para sacarlo de la arena política. De hecho, el justificativo que daba era que la oposición tenía miedo de que pueda volver a ganar las elecciones y finalmente, e incluso con todas las causas, continuó con el apoyo de sus seguidores y se convirtió nuevamente en mandatario.

"No creo que la sentencia de hoy tenga algún efecto en la política, le sirve a él para su victimización y para sus seguidores. Con Trump tuvimos varias primeras veces, primer Presidente con dos juicios políticos, el asalto al Capitolio. Es como una más de la marca Trump”, afirmó a El Destape el doctor y Máster en ciencia política por la University of Pittsburgh (Estados Unidos), Juan Negri, acerca de que no cree que tenga otra afectación la sentencia que se conoció hoy, dado que el republicano ya ha sorprendido o ha sido parte de varios momentos insólitos e inéditos de la vida política estadounidense. Ahora, en este caso judicial, lo salvó la presidencia porque los norteamericanos volvieron a elegirlo pese a tener varias causas y acusaciones en la justicia.