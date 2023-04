EEUU: Trump arrasaría en Florida, el estado de su principal rival en la interna presidencial republicana

El inicio del proceso judicial contra el ex mandatario no parece estar lastimando su imagen pública entre los republicanos. A ocho meses del inicio de las primarias, no solo es el favorito a nivel nacional, sino que gana cómodo en el bastión de su mayor competidor, gobernador Ron DeSantis.

10 de abril, 2023 | 18.07

Dos semanas después de que la imagen del ex presidente Donald Trump en los tribunales de Nueva York quedara plasmada en cada portada de diario y noticiero de Estados Unidos, su imagen pública continúa creciendo, incluso en el bastión de su principal competidor en las primarias de la oposición, que comenzarán en apenas ocho meses, a principio de 2024. Una nueva encuesta publicada este lunes adelantó que el ex mandatario, que está a la espera de un juicio por falsificación de documentos comerciales, arrasaría en la interna en Florida, aún frente al gobernador Ron DeSantis, la esperanza de una parte del establishment del Partido Republicano para evitar una vuelta del magnate inmobiliario a la Casa Blanca. Según el sondeo de Victory Insights, realizado una semana después de la primera audiencia del proceso contra Trump, el ex mandatario se impondría en Florida con una intención de voto del 43% frente a los 35% que conseguiría DeSantis. El resto de los presidenciables en el campo opositor no llegan a sumar ni 10 puntos porcentuales. Trump ya era el favorito indiscutido a nivel nacional desde antes que su imputación lo pusiera otra vez en el centro de la escena política en Estados Unidos y alimentara aún más su imagen de dirigente outsider, una estrategia electoral difícil de plantear para un ex presidente. Solo según las encuestas de este mes, el ex mandatario se impone a nivel nacional en las primarias con entre 47% y 58% frente a un DeSantis que no termina de despegar y se estancó con un apoyo de entre 19% y 24%. Las perspectivas del ex compañero de fórmula de Trump, Mike Pence, -otro dirigente que en algún momento ilusionó al establishment conservador para volver al poder pero sin la incertidumbre que genera el magnate inmobiliario- son aún peores: oscila entre los 4 y 5 puntos porcentuales. MÁS INFO Estados Unidos A la espera del juicio, las claves del futuro de Donald Trump Por María Laura Carpineta El juicio y la campaña, dos caminos paralelos El ex presidente quedó en libertad esta semana sin condiciones ni fianza. Esto significa que nadie le prohíbe o complica -al menos legalmente- para competir en las elecciones presidenciales del año próximo. De hecho, todo indica que el juicio se realizará completamente en paralelo a la campaña electoral. Si la Fiscalía consigue que comience en enero, coincidirá con el inicio de las primeras primarias estatales. El cronograma comienza en el pequeño y rural estado de Iowa y se espera que la fecha sea el 8 de enero. Según la agenda tentativa, solo ese primer mes del año, se definirían los primeros tres estados. En cambio, si la defensa de Trump tiene éxito y logra retrasar el inicio del juicio hasta la primavera de 2024, entonces el proceso comenzaría luego del llamado supermartes -estimado para el 5 de marzo-, el día en que 13 estados, entre ellos algunos de los más populosos como California y Texas, y otros oscilantes que suelen ser claves en la elección final, realizan sus primarias. Aunque es muy posible que ningún candidato obtenga la mayoría de los votos del colegio electoral en este punto, es muy usual que al menos quede claro quién es el favorito para quedarse con la candidatura. En otras palabras, Trump podría comenzar su juicio como el claro presidenciable de la oposición.