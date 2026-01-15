Vinícius Jr recibe cánticos racistas antes del partido de Copa del Rey en Albacete

Fútbol - Copa del Rey - Octavos de final - Albacete vs Real Madrid - Estadio Carlos Belmonte, Albacete, España - 14 de enero de 2026. Vinícius Junior, del Real Madrid.

Por Fernando ‍Kallas

ALBACETE, España, 15 ene (Reuters) - Cánticos racistas contra el delantero brasileño del ‍Real Madrid Vinícius ⁠Jr se escucharon fuera del estadio Carlos Belmonte el miércoles antes de un partido de Copa del Rey contra el Albacete, de la segunda división española.

Un grupo que se reunió cerca del estadio en la ciudad de ‌Albacete coreó insultos contra el ⁠jugador de 25 años, ⁠que ha sufrido repetidamente el racismo en España durante los partidos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Completamente bochornoso. No ‍es la imagen que representa la gente de Albacete, ⁠ni del Alba", publicó ‌el Albacete en redes sociales.

Vinícius fue titular con Álvaro Arbeloa en la derrota por 3-2 en los octavos de final de la ‌Copa, su ‌primer partido al frente del Real Madrid desde la salida de Xabi Alonso.

En mayo de 2025, cinco personas recibieron penas ​de prisión en una primera sentencia histórica en España que condenaba los insultos racistas en un estadio de fútbol como delito de odio, después de que Vinícius fuera insultado durante la victoria ‍del Real Madrid por 2-0 sobre el Real Valladolid en 2022.

Ha habido 18 denuncias judiciales por comportamiento racista contra Vinícius desde 2022. El Real Madrid no ​hizo comentarios inmediatos sobre el último incidente del miércoles.

Vinícius ha expresado en el ​pasado su decepción por lo que él describe como respuestas inadecuadas ⁠de los órganos de Gobierno.

Con información de Reuters