Detectan en España el primer caso autóctono de cólera desde 1979

La joven contagiada estuvo internada pero ya está fuera de peligro. Mientras tanto, se investiga el origen de la contaminación y otros posibles infectados.

España registró el que sería el primer caso de cólera autóctono en el país desde 1979, luego de que se notificara el contagio de una joven de Madrid que habría bebido agua de un pozo en la provincia de Toledo y comenzó con síntomas compatibles con la enfermedad. En este marco, las autoridades regionales clausuraron la finca para evitar la propagación de la infección e investigar el origen de la contaminación y los posibles nuevos casos que puedan aparecer vinculados a ella.

Según informaron fuentes oficiales de Castilla-La Mancha, la joven hospitalizada y ya ha sido dada de alta. Este sería el primer caso de cólera autóctono registrado en España en 43 años, una enfermedad que ya estaba erradicada.

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha detalló que la joven contagiada "es de la Comunidad de Madrid donde fue hospitalizada" "Le hicieron una análisis y dio cólera. Ella alegó que había estado en una finca de Castilla-La Mancha y bebió agua", agregaron.

En este marco, el profesor titular del Área de Parasitología y Director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna, Jacob Lorenzo-Morales, aseguró que el riesgo de que en España se produzca un brote de cólera es "casi nulo". El experto sostuvo en diálogo con SMC España, que "el riesgo es casi nulo para la población en general". "El caso se ha dado en una finca con agua no potable. Las investigaciones irán ahora dirigidas a ver el origen (la fuente) de contaminación de esta agua. Como ya han dicho varios responsables de salud pública e investigación, con los controles de calidad del agua que hay en nuestro país tendría que ocurrir una catástrofe para que llegara contaminación a las redes de agua de abasto", completó.

En España no se registraban casos autóctonos de cólera desde 1979, es más frecuente en países subdesarrollados. Así, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en todo el mundo cada año se registran entre 1,3 y 4 millones de contagios, sumando entre 21.000 y 143.000 muertos.

Qué es el cólera

El cólera es una enfermedad de origen bacteriano que suele propagarse por el agua. Si no es tratada con rapidez puede ocasionar la muerte en pocas horas. Sus efectos son causados por el bacilo Vibrio cholerae. Esta bacteria expulsa una toxina en nuestros intestinos que provoca una segregación mayor de agua en el organismo, motivando una rápida deshidratación.

Si bien la mayoría de las personas que se exponen al Vibrio cholerae no contraen la enfermedad y no saben que están infectados. No obstante, al eliminar la bacteria por medio de las heces entre siete y 14 días pueden contagiar a otras personas mediante el agua contaminada.

Cuáles son los síntomas del Cólera

El principal síntoma del cólera es la diarrea, que puede ser leve o moderada. Sin embargo, es muy difícil de distinguir de los problemas intestinales producidos por otras afecciones. Esto puede provocar una fuerte deshidratación.

Otros síntomas y signos son la presencia de náuseas y vómitos; irritabilidad; fatiga; perdida de peso; ojos hundidos; sequedad bucal; sed extrema; piel seca y arrugada, menor producción de orina o ausencia, presión arterial baja y latidos irregulares del corazón, todos asociados a la deshidratación. Además, puede darse un desequilibrio de electrolitos, que puede provocar síntomas más graves como calambres musulares intensos