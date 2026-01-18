Primer ministro escocés dice que una mayoría en mayo significaría un nuevo impulso independentista

Imagen de archivo del ministro principal de Escocia, John Swinney, hablando en el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, EEUU.

‍El primer ministro escocés, John Swinney, dijo el domingo que convocará otro referéndum ‍de independencia si ⁠su SNP obtiene la mayoría en las elecciones al Parlamento escocés de mayo, un resultado que, añadió, podría poner fin al mandato de Keir Starmer.

Swinney, líder del independentista Partido Nacional Escocés, que gobierna Escocia desde hace casi 19 años, hizo un llamado a los ‌votantes independentistas para que otorguen ⁠a su partido una ⁠amplia mayoría en mayo, cuando Gales también elegirá su Parlamento y algunos electores de Inglaterra participarán ‍en los comicios locales.

En un referéndum celebrado en 2014, los escoceses ⁠rechazaron poner fin a ‌la unión de más de 300 años con Inglaterra por 55% a 45%, pero los nacionalistas sostienen que el voto a favor del Brexit dos años después, ‌al ‌que se opuso la mayoría de los votantes escoceses, lo cambió todo.

Preguntado por Sky News sobre si ganar una mayoría en mayo daría luz verde ​para exigir otro referéndum de independencia, Swinney dijo: "Sí... estoy siendo franco... si la gente en Escocia quiere que Escocia sea independiente, el SNP tiene que hacerlo muy bien en estas próximas elecciones".

El máximo tribunal británico dictaminó que ‍el Gobierno escocés no puede celebrar un segundo referendo sobre la independencia sin la aprobación del Parlamento británico, pero Swinney afirmó que no cree que Starmer siga siendo primer ministro ​a fines de año.

"Reino Unido es supuestamente una asociación de iguales, por lo que Escocia tiene ​el derecho democrático a decidir su propio futuro y, en segundo lugar, si ⁠gano la mayoría (...) No creo que Keir Starmer sea el primer ministro", agregó.

Con información de Reuters