Hidrovía: la disputa con Paraguay se instaló ahora en Yacyretá y crece la tensión

El Gobierno de Paraguay anunció que tomará toda la energía que le corresponde de la represa hidroeléctrica binacional, lo que significa que dejará de vender a Argentina el excedente que hasta ahora no usaba y representaba alrededor del 60% de su mitad.

El conflicto bilateral con Paraguay por el cobro de peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná se profundiza todos los días y ahora se expandió a otra infraestructura estratégica compartida, Yacyretá. Este lunes, el vicepresidente del país vecino -y presidente en funciones porque Santiago Peña está de viaje-, Pedro Alliana, convocó a una conferencia de prensa para anunciar que su país se llevará toda su mitad de la energía que produce la represa hidroeléctrica binacional y, por lo tanto, dejará de vender el excedente que no consumía al Estado argentino. En los últimos meses, se estimaba que esto representaba alrededor de 6.000 GWh por año. En 2022, un año récord para Argentina, el mercado eléctrico mayorista consumió 138.700 GWh. Por eso, fuentes del Gobierno argentino se mostraron confiados en que la decisión del país vecino no generará un problema en este momento.

En un acto que no dejaba duda del simbolismo político de la medida, Aliana anunció: "A partir de las 10 (11 hora Argentina) Paraguay retirará el 100% de la potencia de energía de Yacyretá". Defendió la decisión como "una defensa de la soberanía y respeto como país, porque Argentina está con una deuda con nosotros". No mencionó la actual disputa por la Hidrovía, pero sí el antiguo reclamo de una deuda millonaria por energía cedida en Yacyretá en los últimos 10 años. "Ustedes saben perfectamente que el lado argentino no nos está desembolsando lo que corresponde con Yacyretá por la cesión de energía. La deuda que se tiene es de 93 millones de dólares y que ellos no reconocen. Como también la diferencia de la energía que se entregaba por 18 millones de dólares al mes y de repente pagaron apenas 10 millones de dólares y que tampoco reconocen", sostuvo. A su lado, el titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, agregó que la mayor cantidad de energía que tomará de la hidroeléctrica "será de consumición local porque está aumentando la demanda" y puso como razón principal la actual ola de calor.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Yaciretá, asociación y tensión entre Paraguay y Argentina

El acuerdo fundacional de la hidroeléctrica establece que cada uno de los países se queda con el 50% de la electricidad que se genera y crea un principio de "compensación por cesión de energía". Básicamente, si uno de los Estados no utiliza el 50% de la energía que le corresponde dar preferencia al otro socio y venderle la energía sobrante. Históricamente, esto benefició a Argentina, quien pudo comprar a un precio mucho menor al del mercado internacional electricidad a su vecino, quien tenía un sistema eléctrico bastante menor y dos otros complejos importantes de represas, incluida la binacional con Brasil, Itaipú. Pero desde 2010, cuando Paraguay apenas consumía menos del 10% de la energía de Yacyretá, la economía paraguaya creció casi todos los años y, con ella, la demanda eléctrica.

Hace solo cinco meses, el diputado del Parlasur, entonces candidato a senador por el opositor Frente Guasú de Lugo y autor del libro Energía eléctrica en Paraguay: soberanía, derechos humanos y desarrollo, Ricardo Canese, había explicado a El Destape que Paraguay estaba "usando aproximadamente más de un tercio, alrededor de un 40% en promedio de Yacyretá" y había pronosticado que recién "en 10 ó 15 años, Paraguay va a consumir todo el 50% de lo que corresponde" en esa hidroeléctrica.

Este lunes, tras conocerse la noticia, Canese agregó en diálogo con este portal que "Paraguay está consumiendo actualmente arriba de 20.000 GWh por año", lo mismo que Yacyretá produce en un año. Por eso, en 2022, se estimaba que la energía que el país vecino utilizaba de esa represa representaba apenas el 9% de su consumo total, mientras que la que retiraba de la otra hidroeléctrica binacional que tiene en su territorio y comparte con Brasil, Itaipú, suponía un 88% del sistema eléctrico nacional.

"Tradicionalmente, acertadamente o no, la ANDE ha contratado poca energía de Yacyretá, y es correcto que recientemente haya estado en torno a un 9% del total de la demanda nacional. Esas son decisiones soberanas que el Paraguay adopta: contratar más o menos energía de Itaipú, Yacyretá y Acaray (la tercera hidroeléctrica del país vecino) para su demanda interna. Un gran número de técnicos y ciudadanos le estamos exigiendo hace años que la ANDE, es decir el Estado paraguayo, contrate el 100% de la mitad que nos corresponde de Itaipú y Yacyretá, usemos lo que necesitamos y exportemos a precio de mercado la energía que no consumimos", destacó Canese dando a entender que, esta vez, la oposición sí apoya la decisión del Gobierno colorado en materia energética.

Esa es la incógnita que ahora se abre en Paraguay: si la ola de calor no explica un incremento exponencial del consumo en los últimos meses, ¿qué hará con esa energía excedente que se llevará de Yaciretá? Una opción podría ser venderla a un tercer país. "El Paraguay puede contratar la totalidad de la mitad (de la energía) que le pertenece y licitar, incluso a terceros países (o terceras empresas) la parte que no consume. Según el art. XIII del Tratado, el Estado argentino tiene apenas el 'derecho preferencial' de adquisición, el que universalmente se interpreta como el derecho a igualar la mejor oferta que eventualmente, en este caso, tenga el Paraguay. Sólo si iguala la mejor oferta (el mejor precio de mercado) que reciba al Paraguay, (Argentina) podrá seguir retirando la parte que el Paraguay no consuma. Si no iguala tal mejor oferta, el tratado de Yacyretá le autoriza al Paraguay a exportar su energía a cualquier tercer empresa o país", explicó Canese.

La segunda opción es utilizar menos energía de la producida en Itaipú, lo que lo obligaría a renegociar con Brasil. El ex titular de la ANDE Pedro Ferreira fue uno de los primeros en advertir sobre los efectos negativos que podría tener esta posibilidad, pese a defender la decisión del Gobierno de "estar ejerciendo su soberanía" frente a Argentina. “Si vamos y traemos energía de Yacyretá, que no necesitamos porque ya tenemos comprada de Itaipú, yo no creo que Itaipú te perdone, no creo que al muy corto tiempo quiera meter un elemento más de negociación no previsto”, alertó en una entrevista con la radio local Monumental 1080 AM, reproducida por el diario Última Hora, al explicar que el Estado paraguayo ya contrató energía de Itaipú hasta fin de año.

“Va a tener una consecuencia política y va a tener una consecuencia económica. Entonces, esperemos que la ANDE sea apoyada en la parte económica, para que no impacte en sus usuarios, en los bolsillos, más adelante”, continuó Ferreira, pero justificó la medida al vincularla con la disputa por la Hidrovía Paraguay-Paraná: “Es meter un tema más en Itaipú, que no sé si es conveniente desde ese punto vista. Pero, mirando el caso argentino, es tan aberrante lo que hizo Argentina en el sentido de cobrar peaje en un río internacional a países de bandera de un país mediterráneo”.

Durante el anuncio de este lunes, el actual titular de ANDE, Sosa, reconoció que la decisión del Gobierno paraguayo fue más política que económica: "No analizamos el tema financiero, debemos recordar que esta es una decisión estratégica y política del Gobierno nacional de retirar el 100% de la energía que le corresponde".

Cautela argentina

Desde el lado argentino fueron cautos en el análisis preliminar. Fuentes de la Secretaría de Energía señalaron a este medio que, de avanzar en el esquema promovido por los paraguayos, ese adicional con el que contaba Argentina "no es necesario en la actualidad" por el periodo climático de temperaturas "amables" para el funcionamiento del mercado energético interno. "Veremos después los picos en enero...pero ahora no", deslizó esta misma fuente.

Poco antes, durante la visita a Misiones de este lunes,el propio ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa se había referido a la situación en Yacyretá y, aunque no se refirió a esta última decisión del Gobierno paraguayo, sí se mostró molesto con Asunción. “Es muy raro que Paraguay nos cobre más cara la energía que a Brasil”, dijo ante una consulta del medio local La Voz de Misiones. "¿Por qué nos cobran más cara la energía a los argentinos? Eso es algo que todavía no encontré que alguien me lo responda. Si consigo que alguien me responda por qué nos cobran más caro que a los brasileños, y por qué no nos pagan la deuda de Yacyretá, voy a entender el enojo de algunas autoridades paraguayas”, sostuvo refiriéndose a la otra deuda que se reclama alrededor de la represa y que, según el ministro-candidato, asciende a "miles de millones de dólares" y se la debe Paraguay a Argentina.

“La Argentina construyó Yacyretá, Paraguay le debe muchos miles de millones de dólares por Yacyretá a la Argentina”, aseguró Massa y agregó: “En general, los gobiernos nuevos cuando necesitan buscar legitimidad arrancan con peleas.”

Por ahora, a modo de contrapartida y prevención, el Gobierno argentino definió a mediados de junio un plan de prioridad de obras en el sistema de transporte eléctrico con la meta de rebajar los cortes de luz debido a las altas temperaturas del verano. Tras la gira de Massa por China y la promesa de inversiones en el terreno energético, Nación y provincias consensuaron ejecutar la extensión del sistema y robustecer el abastecimiento eléctrico para beneficiar a millones de usuarios.

El área a cargo de Flavia Royon emitió la resolución 507/23, la cual define un plan de expansión del sistema de transmisión que incluye 15 obras agrupadas en cinco bloques posicionados en función de prioridad técnica. Dentro del conjunto de prioridad 1 incluyó al proyecto AMBA I, que reforzará el anillo de abastecimiento eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires con el objetivo de moderar los colapsos de tensión que este verano afectaron el suministro a miles de usuarios. También se incluyó en ese grupo la construcción de la línea de 500 kV Vivoratá-Plomer y el complejo Puerto Madryn-Choele Choel-Bahía Blanca.

El proyecto podría beneficiar casi a ocho millones de usuarios. Además, al incorporar equipos de última tecnología, mejorará la calidad del servicio eléctrico al permitir soportar los aumentos de demanda. También se prevé que la obra posibilite más energías renovables provenientes del norte, del sur y del litoral para que puedan llegar al centro de demanda.

El resto de los bloques regionales abordados por el plan de obras se expanden a lo largo del país, con eje en ciudades como Puerto Madryn, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Santa Cruz, entre otras. Según fuentes del Ministerio de Economía, esta hoja de ruta "estuvo postergada durante años e incluso fue congelada por la administración anterior".

La disputa por la Hidrovía

Pese a que el vice paraguayo no mencionó a la Hidrovía en su discurso, estaba claro que el trasfondo de la decisión es la disputa que hace meses viene escalando por el cobro de un peaje en la parte argentina. El conflicto dominó la reciente reunión entre el presidente Peña y el ministro-candidato Massa, concentró la atención de Royon en las últimas semanas y, el fin de semana pasado amenazó con sumar a otro actor: Estados Unidos. La Amcham paraguaya, la cámara que nuclea a las empresas estadounidenses en Paraguay le pidió abiertamente a Washington que intervenga: "Hacemos un llamamiento al Departamento de Estado y al Departamento de Comercio de los Estados Unidos a que cuantifique cómo afecta esta imposición (el peaje) a los productos que Estados Unidos vende a Paraguay y viceversa, y los que exportan empresas norteamericanas establecidas en dicho país, y si corresponde que tome las medidas necesarias para defender esos intereses y ayudar a encontrar una solución inmediata".

La posición de Argentina es que el Estado argentino financió el dragado y el mantenimiento y que, hasta ese momento, no había cobrado nada por su navegabilidad, otorgándoles un beneficio extra a los exportadores que la transitan. Según cifras provistas por la Bolsa de Comercio de Rosario, “para llevar la profundidad de Puerto Santa Fe a Puerto San Martín a 28 pies efectivos y de este puerto al mar a 36 pies efectivos, el costo de dragado asciende a 78 millones de dólares por año y el mantenimiento, 66,4 millones”. No obstante, hace una semana, los otros cuatro países que componen la Hidrovía -Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay- emitieron un comunicado común para pedir que se suspenda el cobro del peaje y que Argentina se siente a negociar.

Después de eso, funcionarios argentinos reactivaron las conversaciones con sus pares paraguayos para intentar resolver la disputa y evitar que siga escalando y que arrastre a otro proyectos binacionales como Yacyretá. Pese al optimismo de la semana pasada de Royon, el conflicto alrededor de una vía comercial clave para Argentina y la región parece empantanado. La hidrovía tiene más de 3.400 kilómetros de largo, comienza en Puerto Cáceres en Mato Grosso do Sul, en Brasil, recorre a lo largo de la frontera sureste de Paraguay hasta el suroeste, luego ingresa a Argentina a la altura de Corrientes, desciende hasta la desembocadura del Río de la Plata y termina en el puerto de Nueva Palmira, en Uruguay. Por allí pasan el 80% de las exportaciones del agro de Argentina y el 90% de las importaciones.