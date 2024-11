Qué nombres suenan para el gabinete de Donald Trump: Musk, Kennedy, Pompeo e inversionistas millonarios

De izquierda a derecha arriba: Mike Pompeo, Robert F Kennedy Jr y Elon Musk. De izquierda a derecha abajo: John Ratcliffe, Marco Rubio y Robert O'Brien.

Tras el triunfo que consiguió el republicano Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos comenzó la danza de nombres que formarán parte del gabinete. Aunque aún no hay nada confirmado, algunos de ellos comenzaron a sonar durante la campaña, como es el caso del multimillonario dueño de X, ex Twitter, Elon Musk; y el abogado antivacunas Robert F Kennedy Jr. La mayor expectativa está en quiénes se ocuparán de las cuestiones económicas y de las relaciones diplomáticas, lugares clave que definirán el rumbo de la administración a nivel interno y que tendrá incidencia a nivel mundial por ser uno de los países con mayor peso global internacional.

¿Qué lugares ocuparán Musk y Kennedy Jr?

Ambos nombres fueron confirmados por Trump durante la campaña, sea en entrevistas o en sus mitines al frente de sus seguidores y seguidoras tras los rumores que corrieron en los medios de comunicación.

En el caso del hombre más rico del mundo -que además invirtió 119 millones de dólares en la campaña- Trump aseguró su cargo en una entrevista con la cadena Fox News a mediados de octubre: Musk será nombrado como "secretario de reducción de gastos", un rol que no existe actualmente en el gobierno de estadounidense, pero que el ex presidente prometió crear. El trabajo será similar al que Federico Sturzenegger llevar adelante en Argentina en el Gobierno de Javier Milei. Según explicó, Musk se ocupará de reducir los gastos del gobierno federal. La idea fue planteada por Musk, que sugirió la creación de una "Comisión de Eficiencia".

El puesto de Robert F Kennedy Jr fue confirmado hace pocos días: el abogado ambientalista antivacunas estará a cargo de la salud de las y los millones de estadounidenses. El hombre intentó jugar en la interna del Partido Demócrata a fines del 2023 hasta que renunció para apoyar a Trump y es hijo de Robert F. Kennedy, hermano del ex presidente demócrata John F. Kennedy, ambos asesinados en la década de 1960. Durante la pandemia del Covid-19, se dedicó a difundir versiones conspiranoicas. También, fue acusado de acoso sexual y tiene una postura dudosa sobre el aborto.

Departamento de Estado: Rubio y O'Brien

El senador republicano por Florida Marco Rubio, según Fox News, era uno de los principales candidatos de Trump para vicepresidente, y ahora su nombre suena en los pasillos para estar al frente de las relaciones diplomáticas del país. El senador es conocido por sus lazos con sectores de la derecha reaccionaria en diversos países de América Latina y el Caribe, como de Venezuela, con María Corina Machado; Carlos Mesa, en Bolivia; o Milei en Argentina, por mencionar sólo algunos.

El senador de Florida no descartó asumir un puesto en la administración durante una entrevista posterior a las elecciones: "Siempre me interesó servir a este país", dijo Rubio a CNN. "No tuve conversaciones fijas con nadie en la administración Trump. De cualquier manera, planeo trabajar con ellos, ya sea en el Senado, que es un lugar importante para estar, o en alguna otra capacidad", sostuvo.

El ex asesor de seguridad nacional de Trump Robert O'Brien también está en la carrera por el puesto, según informó Fox News Digital. Desde que dejó la administración Trump, O'Brien cofundó la firma de asesoría en políticas internacionales American Global Strategies. Se suman a la carrera el senador republicano por Tennessee y ex embajador en Japón en la primera administración de Trump, Bill Hagerty; y el ex embajador en Alemania Richard Grenell, uno de los aliados más fuertes del trumpismo, cuyo nombre también es barajado para seguridad nacional como para política exterior.

Según el New York Times, Grenell manifestó su intención de ser Secretario de Estado a finales del día de las elecciones de 2020. Según el Journal, también podría ser asesor de seguridad nacional.

La CIA

Para la agencia de inteligencia más conocida del planeta, el portal Newsweek, señaló que Trump nominó al ex diputado por Texas John Ratcliffe. Se trata de un ferviente defensor del ex presidente, como de quienes llevaron adelante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, razón por la que el mismo Trump está siendo investigado.

Es ex director Nacional de Inteligencia, pero se retiró luego de ser fuertemente cuestionado por haber dirigido la agencia de una forma ideologizada. De hecho, diversos medios de comunicación dieron conocer su accionar como fiscal con casos de terrorismo y migrantes. Durante su paso por el Congreso fue reconocido por sus posturas fuertemente conservadoras.

Otro mencionado para este lugar es el ex secretario de Estado y ex director de la CIA Mike Pompeo, que podría volver a dirigir la agencia de defensa después de servir durante el primer mandato de Trump. Aunque otra opción para él podría ser también la Secretaría de Defensa, según el Journal.

Secretaria de Defensa

Según Fox News, el diputado republicano por Florida Mike Waltz, condecorado por sus servicios en combate, podría ser elegido para dirigir la agencia de defensa de Estados Unidos. Waltz, que fue director ejecutivo de la contratista de defensa Metis Solutions y director de política de defensa del Pentágono bajo las gestiones en la agencia por parte de Donald Rumsfeld y Robert Gates, forma parte del Grupo de Trabajo sobre China de la Cámara de Representantes (la Cámara de Diputados), que coordina la política sobre China y trabaja para reducir la dependencia estadounidense de los minerales chinos. Además, se desempeña como presidente del subcomité de Preparación de las Fuerzas Armadas y como miembro del Comité de Supervisión y Responsabilidad y del Comité Selecto Permanente de Inteligencia.

Departamento del Tesoro

El multimillonario inversionista Scott Bessent trabajó en los últimos meses como asesor económico de alto nivel de Trump. "Voy a hacer todo lo que me pida el presidente Trump", dijo a la CNBC cuando le preguntaron sobre un posible puesto en el gabinete. John Paulson, también multimillonario administrador de fondos de cobertura -en otras palabras, inversor-, dijo recientemente al Wall Street Journal que, si es designado, trabajará con Musk para recortar el gasto y ampliar los recortes de impuestos del ex presidente de 2017.

Otros contendientes incluyen a Jay Clayton, que presidió la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos bajo el primer gobierno de Trump; y Robert Lighthizer, que fue el representante del ex mandatario en Estados Unidos.