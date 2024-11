¿Por qué Puerto Rico no puede votar en las elecciones presidenciales si pertenece a Estados Unidos 2024?

Por qué Puerto Rico no vota en EEUU.

Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos, lo que significa que está bajo la jurisdicción estadounidense pero no disfruta de todos los derechos y beneficios que tienen los estados del país. Aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917, los residentes de la isla no tienen derecho a votar en las elecciones presidenciales.

Esta situación ha generado dudas e incluso controversias, especialmente durante cada ciclo electoral, ya que se plantea la pregunta de por qué los ciudadanos de un territorio estadounidense no tienen derecho a elegir al presidente del país.

La relación entre Puerto Rico y Estados Unidos

Puerto Rico pasó a ser un territorio de Estados Unidos en 1898, tras la Guerra Hispanoamericana. Desde entonces, la isla tuvo un estatus de "territorio no incorporado", lo que implica que, aunque es propiedad de Estados Unidos, no se considera parte integral del país. Esto significa que la Constitución de Estados Unidos no se aplica en su totalidad en Puerto Rico, sino únicamente ciertos derechos y beneficios.

En 1917, se aprobó la Ley Jones-Shafroth, que otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, permitiéndoles algunos derechos como la libertad de movimiento y la posibilidad de enlistarse en el ejército. Sin embargo, esta ley no incluyó el derecho a votar en las elecciones federales.

Hoy en día, los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico pueden votar en las elecciones locales, como las de gobernador y legisladores de la isla, pero no tienen representación con derecho a voto en el Congreso de Estados Unidos, ni pueden participar en la elección del presidente.

La razón constitucional detrás de la prohibición

La Constitución de Estados Unidos establece que solo los estados pueden participar en el Colegio Electoral, el sistema mediante el cual se elige al presidente y vicepresidente del país. Como Puerto Rico no es un estado, no tiene electores en este sistema. Para que los puertorriqueños puedan votar en las elecciones presidenciales, Puerto Rico tendría que convertirse en un estado, o el Congreso de Estados Unidos tendría que modificar la Constitución para incluir a los territorios en el Colegio Electoral, algo que hasta ahora no ha sucedido.

Existen otros territorios de Estados Unidos, como Guam, Islas Vírgenes y Samoa Americana, que también enfrentan la misma situación. Ninguno de estos territorios tiene representación en el Colegio Electoral, y por ende, sus ciudadanos tampoco pueden votar en las elecciones presidenciales, a pesar de ser ciudadanos estadounidenses.

Elecciones en Estados Unidos.

El debate sobre el estatus de Puerto Rico

La situación política de Puerto Rico ha sido tema de debate durante décadas. En la isla, algunos sectores defienden la idea de convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos, lo cual permitiría a los puertorriqueños votar en las elecciones presidenciales y tener representación en el Congreso. Otros grupos, sin embargo, abogan por la independencia o por un estatus de mayor autonomía.

Hasta el momento, varios plebiscitos en Puerto Rico mostraron un interés significativo por la estadidad, aunque las decisiones finales dependen del Congreso de Estados Unidos. La falta de representación en el Congreso y el derecho a votar en las elecciones presidenciales sigue siendo un punto de controversia que, por ahora, continúa sin una solución definitiva.

En resumen, Puerto Rico no puede votar en las elecciones presidenciales debido a su estatus de territorio no incorporado, y solo una reforma en el estatus o en la Constitución de Estados Unidos permitiría a los puertorriqueños participar en la elección de su presidente.