Kamala Harris: "A veces la pelea lleva tiempo, pero eso no significa que no vamos a ganar"

La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la Presidencia, Kamala Harris, reconoció los resultados de las elecciones de este martes en las que triunfó el republicano y ex mandatario Donald Trump. Tras agradecer a su equipo, al actual presidente, Joe Biden; y a todas las personas que se organizaron para llevar adelante cien días de campaña dijo que no fue lo que esperaba, sin embargo, señaló: "Le debemos lealtad, no a un presidente o a un partido, sino a la Constitución de Estados Unidos".

Llamó a sus seguidores a no caer en la "desesperanza" y agregó: "A veces la pelea lleva tiempo, pero eso no significa que no vamos a ganar".

La vicepresidenta consiguió un total de 226 delegados electorales, lejos de los 270 que necesitaba para poder convertirse en la primera mujer negra en llegar a la Casa Blanca. Más lejos aún quedó de los 292 delegados que consiguió su principal contrincante, el magnate Trump, que volverá por segunda vez a ser presidente de una de las mayores economías del mundo.

Antes de que se supiera el resultado final, pero cuando ya se avizoraba la victoria republicana, la vicepresidenta decidió no dar discurso alguno en el bunker de campaña en Washington. Recién este miércoles se comunicó con Trump para felicitarlo y dio un discurso corto para la prensa y las y los seguidores del Partido Demócrata: "Estoy tan orgullosa de esta campaña y cómo la hicimos. En cien días campaña logramos consolidar una comunidad y hacer coaliciones, juntar a las personas, unidas por el amor a un país con entusiasmo en nuestra lucha por el futuro de Estados Unidos", dijo.

Además, aprovechó para sentarse en las antípodas de Trump, que en las últimas elecciones presidenciales no reconoció el resultado: "Nuestro principio fundamental es que nosotros aceptamos los resultados, es lo que distingue democracias de monarquías o tiranías y quien busque la confianza publica la tiene que honrarla", sostuvo.

Harris, además, llamó a "pelear por la dignidad". Aunque reconoció: "Pelear por la libertad será duro pero nos gusta el trabajo duro. Trabajar duro puede ser divertido. Y la lucha por nuestro país siempre lo vale", insistió ante el desánimo que significa la derrota.

También dirigió unas palabras a las y los jóvenes que se sientan tristes y decepcionados: "Sepan que todo va a estar bien. Yo digo que cuando luchamos ganamos. Lo importante es nunca rendirse ni dejar de intentar hacer del mundo un mejor lugar, ustedes tiene el poder de organizarse y quedarse en contacto por el cuidado de libertad y justicia".

"Hay una ley de la historia, que es la verdad de todos las sociedades en todos a lo largo de toda la historia. Sólo cuando es lo suficientemente oscuro puedes ver las estrellas. Sé que muchos sienten que estamos entrando en un lugar oscuro, pero por el beneficio de todos espero que ese no sea el caso", cerró.