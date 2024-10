Elecciones en Estados Unidos: Kamala Harris dijo que Donald Trump "degrada" la presidencia de Estados Unidos

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, opinó el domingo que su rival electoral, Donald Trump, "degrada" el cargo de presidente con su uso de lenguaje grosero, un día después de que el republicano la insultara utilizando un improperio.

La candidata demócrata a la Casa Blanca respondió a los últimos insultos y dijo que el comportamiento de Trump "degrada" la Presidencia de Estados Unidos. El sábado, Trump declaró en un mitin en Latrobe (Pensilvania) -uno de los siete estados clave en las próximas elecciones- que Harris es una "vicepresidenta de mierda", un comentario que fue recibido con vítores por sus seguidores.

"Lo que se ve en mi oponente, un ex presidente de los Estados Unidos, realmente degrada el cargo", contestó Harris, en respuesta a una pregunta sobre los comentarios. "El pueblo estadounidense se merece algo mucho mejor. Donald Trump no debería volver a ponerse detrás del sello de presidente de Estados Unidos. No se ha ganado el derecho y por eso va a perder", expresó la demócrata en una entrevista con el activista Al Sharpton en MSNBC.

Harris opinó que Trump debería fijar un estándar no solo nacionalmente, sino a nivel internacional, y aseguró que su comportamiento "degrada la oficina" de la Presidencia del país. A poco más de dos semanas para la jornada electoral, las encuestas muestran que Harris y Trump están empatados en la carrera por la presidencia, incluso en los estados indecisos clave que deciden las elecciones estadounidenses.

Un lenguaje grosero

Trump se ha salido cada vez más del guión durante los actos de campaña, utilizando un lenguaje grosero y a veces estrambótico. Los comentarios de Trump, añadió la candidata demócrata, degradan la "autoridad ganada y autoproclamada" de Estados Unidos para hablar de cuestiones como la democracia y el Estado de derecho. Harris dijo a MSNBC que no debería permitirse al ex presidente volver a dirigir el país.

La campaña de Trump, de 78 años, se ha caracterizado por el uso de un lenguaje contundente y afirmaciones a menudo alejadas de la realidad, especialmente en el tema electoral clave de la inmigración. Ha comparado a los inmigrantes indocumentados con animales, ha amenazado con vengarse de quienes considera sus enemigos, ha elogiado a autócratas como el ruso Vladimir Putin y ha descrito a Estados Unidos como una nación arruinada que sólo él puede arreglar.

Con información de la Agencia Deutsche Welle