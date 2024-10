Al candidato de Estados Unidos Donald Trump no le gusta la biopic The Apprentice que hicieron de su vida: "Falsa y sin clase"

'The Apprentice. La Historia de (Donald) Trump' fue presentada en el reconocido Festival de Cannes, en Francia, y ya llegó a los cines. La película está dirigida por el director iraní -nacionalizado danés- Ali Abbasi, y el autor dijo haber buscado retratar la vida desde la juventud del empresario multimillonario, ex presidente y actual candidato republicano a la Casa Blanca, que llegó a la presidencia de Estados Unidos en 2017 y se convirtió en uno de los emblemas de la derecha radical a nivel global. Al magnate no le gustó cómo lo muestra el filme. "Una película falsa y sin clase escrita sobre mí, llamada 'The Apprentice' (¿acaso tienen derecho a usar ese nombre sin consentimiento?), con suerte fracasará a lo grande", aseguró.

Las palabras del ex mandatario fueron publicadas en Truth Social, red social que lanzó tras ser suspendido permanentemente en X, antes Twitter. Y llegaron este lunes, después de que se hicieran públicas las cifras del estreno, que en el fin de semana sólo recaudó 1,6 millones de dólares en la taquilla estadounidense. "Es un trabajo barato, difamatorio y políticamente repugnante, estrenado justo antes de las elecciones presidenciales de 2024, para tratar de dañar el Mayor Movimiento Político en la Historia de nuestro País", sostuvo el candidato republicano, quien además calificó de "escoria humana" al escritor del filme.

Una de las escenas más controvertidas de la película es la violación de Trump a su mujer de entonces, algo que ella alegó durante el divorcio, pero de lo que luego se retractó: "Mi anterior esposa, Ivana, era una persona amable y maravillosa, y tuve una gran relación con ella hasta el día de su muerte. El escritor de este montón de basura, Gabe Sherman, un delincuente de poca monta y sin talento, que hace tiempo que está ampliamente desacreditado, lo sabía, pero prefirió ignorarlo", se defendió Trump en su publicación.

"Es muy triste que a la Escoria Humana, como las personas involucradas en esta empresa que esperemos no tenga éxito, se les permita decir y hacer lo que quieran con el fin de dañar a un Movimiento Político, que es mucho más grande que cualquiera de nosotros", terminaba el comunicado del político.

'The Apprentice. La Historia de Trump' está protagonizada por Sebastian Stan en el papel del joven magnate estadounidense. Por su parte, Jeremy Strong encarna a Roy Cohn, el abogado que fue clave en el despegue de Trump como hombre de negocios en el Nueva York de los años 70. Maria Bakalova, Katie Garyfalakis, Martin Donovan o Eon Duffy completan el reparto de la cinta.

