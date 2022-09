Lula suma más apoyos de viejos adversarios

El candidato del PT fue respaldado por el expresidente del Tribunal Supremo Joaquim Barbosa, relator del escándalo "Mensalao", primera causa de corrupción denunciada contra el gobierno del expresidente.

El candidato a presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva continúa sumando respaldos de exadversarios políticos. En las últimas horas sumó el del expresidente del Tribunal Supremo, Joaquim Barbosa, que fue relator de la primera causa de corrupción denunciada contra el gobierno del expresidente.

En un vídeo de apoyo al candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Barbosa aseguró que es necesario terminar las elecciones de este domingo sin necesidad de una segunda vuelta. No solo declaró que "es necesario votar por Lula" este domingo. Además, el jurista criticó al actual mandatario y candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, al que definió como persona que "en las grandes democracias" es visto "como un ser humano abyecto, despreciable y a evitar".

"En 2018 alerté a los brasileños que Jair Bolsonaro sería una pésima elección para la Presidencia de la república. No es un hombre serio, no sirve para gobernar un país como el nuestro. No está a la altura, no tiene dignidad para ocupar un cargo de esa relevancia", criticó Barbosa.

El jurista fue relator de la investigación conocida como Escándalo do Mensalao, el primer caso importante de corrupción por el que fue acusado el gobierno de Lula en 2004. Este respaldo se suma a los de otros críticos, como el exministro de Justicia Miguel Reale Júnior -quien pidió un juicio político para la expresidenta Dilma Rousseff-, o el economista Paulo de Tarso Venceslau, quien denunció en 1997 el primer escándalo de corrupción del PT.

Encuestas anuncian posible triunfo de Lula

Lula obtendría el 52% de los votos válidos y estaría en condiciones de ganar en primera vuelta la elección del domingo 2 de octubre contra 34% que sacaría Bolsonaro, según la encuesta del instituto demoscópico Ipec (ex Ibope), divulgada este martes por la cadena televisiva Globo.

Esos guarismos son los votos válidos, descartando los blanco y nulos, como lo contabiliza la justicia electoral, y colocan a Lula en primera vuelta vencedor, dentro del margen de error de dos puntos de la encuesta. En votos totales, el candidato del PT tiene 48% de intención de voto contra 31% de Bolsonaro, del Partido Liberal.

Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista, cayó un punto y tiene 6% mientras que se mantuvo con 5% Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) del expresidente Michel Temer. Con 1% aparecen los neoliberales Soraya Thronicke (Unión Brasil) y Felipe Dávila, del Partido Novo. Los que dicen que votarán en blanco pasaron de 5% a 4% mientras que los indecisos se mantuvieron en el 4%.

En Brasil para evitar un balotaje el vencedor debe pasar la mitad más uno de los votos válidos, es decir, sin contar los blancos ni los nulos. En esta contabilidad de la encuesta, Lula obtiene 52%, Bolsonaro 34, Gomes 7, Tebet 5 y Thronicke 1%.

Para una eventual segunda vuelta, el exmandatario vencería al actual jefe de estado por 54% a 35%, el mismo índice de la semana pasada. En relación a la encuesta del 19 de setiembre, Ipec detectó que Lula subió un punto, de 47% a 48% mientras que el ultraderechista se mantuvo con 31%.

Con información de Télam y EuropaPress.