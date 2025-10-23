Lula será candidato en 2026: "Voy a postularme para un cuarto mandato"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este jueves que disputará un cuarto mandato presidencial en las elecciones de octubre de 2026, en declaraciones a la prensa en el marco de su visita de Estado a Indonesia.

“Quiero decirles que voy a cumplir 80 años, pero pueden estar seguros de que tengo la misma energía que cuando tenía 30. Y voy a postularme para un cuarto mandato en Brasil”, dijo Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), citado por el portal de O Globo, en declaraciones a la prensa ante el presidente indonesio, Prabowo Subianto, durante su actual visita de Estado a Indonesia.

El presidente brasileño celebrará su cumpleaños este 27 de octubre y, si finalmente es reelegido el próximo año, asumiría ese cuarto mandato a los 81 años. Lula ya gobernó entre 2003 y 2010.

El portal brasileño UOL, por su parte, recordó que la última encuesta del Instituto Quaest mostró que Lula lidera en todos los escenarios electorales para 2026. Según ese sondeo, el actual mandatario llevaría la delantera en primera vuelta y, en la segunda, superaría al resto de posibles candidatos incluidos en la simulación, reportó el sitio DW.

Los acuerdos que firmó Lula en Indonesia

Lula cerró acuerdos bilaterales con Indonesia sobre petróleo, gas, electricidad, tecnología, minería y agricultura, y defendió el “libre comercio”, en el inicio de una gira para fortalecer lazos con el sudeste asiático, también castigado por los aranceles de Estados Unidos. Subianto, por su parte, resaltó que ambas naciones están trabajando para establecer un acuerdo de libre comercio entre Indonesia y el bloque sudamericano Mercosur, formado por Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay.

En Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo y nuevo socio de los BRICS, el mandatario del Partido de los Trabajadores (PT) comenzó su visita a una región que destacó como el quinto socio comercial de Brasil. El viaje lo llevará también a Malasia para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), que comienza el domingo y en la que podría encontrarse con Donald Trump.