Lula arrancó en quinta en el último debate presidencial: “Mi gobierno fue el de mayor inclusión social de la historia del país”

La cadena O' Globo organiza el último debate antes de las elecciones presidenciales del próximo domingo. Los principales cruces entre Lula y Jair Bolsonaro.

A diferencia del primer debate presidencial, cuando intentó mostrarse moderado, esta noche el ex mandatario y favorito para volver al poder en Brasil este domingo, Luiz Inacio Lula da Silva, no se tomó ni un minuto para entrar en calor y arrancó, enojado y energético, recordando uno a uno todos los logros de su Gobierno. “Fue el momento de mayor inclusión de la historia del país”, sentenció el líder petista ante una pregunta de su ex ministro y ahora rival, Ciro Gomes.

A continuación, al presidente Jair Bolsonaro le tocó cruzarse con el padre Kelmon, un candidato sin chances. Prácticamente lo ignoró y se dedicó a atacar a Lula y los Gobiernos del Partido de los Trabajadores. Los acusó de “no cuidar a la familia brasileña” y atacó directamente al candidato petista, copiando el mismo tono enojado que utilizó Lula: “mentiroso”, “presidiario”, le lanzó. "Presidente por favor mienta menos, le acaba de decir", le respondió Lula.

La militancia y dirigencia del Partido de los Trabajadores (PT) en San Pablo sigue atenta el último debate presidencial que organiza la cadena O Globo antes de las elecciones del domingo. En una especie de boliche en una de las zonas de bares a diez minutos de la Avenida Paulista cientos de brasileños cubiertos con banderas y stickers de Lula siguen atentos el minuto a minuto del debate. La estética es petista. Luces y vestimenta rojas. Como este hay varios réplicas a la redonda. A no más de 15 cuadras está el dirigente Guilherme Boulos junto otros líderes del PT.

"Estas elecciones son las encrucijada más grande a la que se enfrenta Brasil", dijo a El Destape, el ex candidato presidencial Fernando Haddad, minutos antes de que comience el debate que enfrenta a Lula, a Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Thronicke, Luiz Felipe D'Ávila y el padre Kelmon. "De un lado tenemos a un expresidente, un líder mundial, un estadista, una persona democrática que ayudó a la redemocratización de Brasil y un ejemplo para América Latina; y del otro a una persona que provoca inestabilidad y que desea en el fondo ejercer el poder de manera autoritaria", agregó Haddad y cerró: "El domingo no tenemos ninguna duda de lo que tenemos que hacer, vamos a buscar los votos necesarios para que Lula gane en primera vuelta".

Noticia en desarrollo