‍Se espera presencia de Trump en reunión con altos mandos militares: funcionario

Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, bajando del Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EEUU.

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asista a una reunión con generales y almirantes en Quantico, Virginia, el martes, una inusual reunión de la cúpula militar del país en un solo lugar, según dijo un funcionario.

No hubo comentarios inmediatos de la Casa Blanca. The Washington Post fue el primero en informar sobre la presencia de Trump en la reunión, citando un documento de planificación.

Se espera que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, discuta la necesidad de dotar de un "espíritu guerrero" a todo el ejército y podría tocar otras áreas durante la cita, que durará cerca de una hora, dijeron funcionarios estadounidenses a Reuters el viernes.

Estados Unidos tiene tropas en todo el mundo, incluso en lugares distantes como Corea del Sur, Japón y Oriente Medio, al mando de las cuales hay generales y almirantes de dos, tres y cuatro estrellas.

En casi todos los discursos públicos que pronuncia, Hegseth habla del "espíritu guerrero" y de la necesidad de que el ejército estadounidense tenga una mentalidad guerrera.

Hegseth, un antiguo presentador de Fox News, se ha movido con asombrosa rapidez para remodelar el departamento, despidiendo a generales y almirantes de alto rango mientras trata de implementar la agenda de seguridad nacional de Trump y erradicar las iniciativas de diversidad que califica de discriminatorias.

Con información de Reuters